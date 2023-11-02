الاحتلال يقر بمعارك ضارية في غزة وارتفاع قتلاه

وأفاد الناطق العسكري الإسرائيلي بأن العملية العسكرية في غزة تتقدم وفق المخطط لها، وأن الجيش يعمل على تعميقها.
وكشف أن عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى ارتفع إلى 332 قتيلا، مؤكدا أن عدد المخطوفين في غزة ارتفع إلى 242 شخصا.
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وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ضرب أهداف كثيرة تابعة لحزب الله اللبناني.
من جهته أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل أحد مقاتليه ليرتفع عدد الشهداء في صفوفه منذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة إلى 50 شهيدا.
وصباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في الحرب التي تجري في غزة، مما يرفع عدد الجنود القتلى منذ يومين إلى 17 قتيلا.