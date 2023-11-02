الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يقر بمعارك ضارية في غزة وارتفاع قتلاه

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الاحتلال يقر بمعارك ضارية في غزة وارتفاع قتلاه
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه يخوض معارك ضارية في قطاع غزة في مواجهة المقاومة الفلسطنيية، مضيفا أنه قصف 12 ألف هدف في القطاع منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
وأفاد الناطق العسكري الإسرائيلي بأن العملية العسكرية في غزة تتقدم وفق المخطط لها، وأن الجيش يعمل على تعميقها.
وكشف أن عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى ارتفع إلى 332 قتيلا، مؤكدا أن عدد المخطوفين في غزة ارتفع إلى 242 شخصا.




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وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ضرب أهداف كثيرة تابعة لحزب الله اللبناني.
من جهته أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل أحد مقاتليه ليرتفع عدد الشهداء في صفوفه منذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة إلى 50 شهيدا.
وصباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في الحرب التي تجري في غزة، مما يرفع عدد الجنود القتلى منذ يومين إلى 17 قتيلا.
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