الاعيان: الملك وجه رسالة قوية للمجتمع الدولي نصرة لفلسطين

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عمان - قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، ان جلالة الملك عبدالله الثاني ونصرة للشعب الفلسطيني ، فقد وجه جلالته اليوم رسالة قوية للمجتمع الدولي ، من خلال مؤتمر القاهرة للسلام الذي عقد اليوم ، عبر فيها جلالته عن ضمير الاردنيين وكل احرار العالم ، عندما اكد فيها بان ما يحدث في غزة من استهداف للمدنيين وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية هو جريمة حرب ، وان استمرار هذه الكارثة الإنسانية سيدفع منطقتنا إلى الهاوية .وقال الفايز ان جلالة الملك الذي كانت القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة في سلم اولوياته ، فقد اكد خلال المؤتمر للعالم اجمع ، ان حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين ، مستغربا ومتسائلا جلالته لماذا يصمت الجميع على ما ترتكبه اسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني ، من مجازر وحشيه وتدمير ممنهج ومن قتل للابرياء والاطفال والنساء والعزل ، مؤكدا جلالته بذات الوقت ان القصف المستعر والمستمر الذي تتعرض له غزة ، هو قصف وحشي وجريمة حرب .وقال الفايز ان جلالة الملك وهو يخاطب الضمير الانساني العالمي ، قد اكد بان الصمت العالمي أمام الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة والتقاعس الدولي سيفضي إلى كارثة تحل بالجميع ، وطالب بوضع حد فوري للعدوان الاسرائيلي وتبني موقف موحد ضد استهداف المدنيين ، مؤكد جلالته ان فتح الممرات الامنه لايصال المساعدات الانسانية لقطاع غزة يجب أن يستمر .واشار الفايز الى ان جلالة الملك الذي يؤكد دوما رفضه المس بالثوابت الاردنيه ، فان جلالته اكد خلال المؤتمر كما يؤكد دوما ، بان فرض التهجير القسري أو النزوح الداخلي على الفلسطينيين ، انما يمثل جريمة حرب وهو امر مرفوض ولن نقبل به ، فمن حق الشعب الفلسطيني البقاء في ارضه المحتلة ، وباقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس ، وقد اعلن جلالته للعالم باسره عندما اكد على إسرائيل يجب ان تدرك ، أنه لا حل عسكريا للقضية الفلسطينية ، وانه لا يمكن لاسرائيل تهميش حقوق الفلسطينين وتجاوزها .وقال الفايز لقد تعودنا ان يكون جلالة الملك في مقدمة الركب دفاعا عن فلسطين وقضية فلسطين ، وان يكون على الدوام صوت الحكمة والعقل الذي يستمع اليه العالم .وبين انه في ظل الاوضاع الراهنة ، ودفعا للجهود التي يقودها جلالة الملك نصرة للشعب الفلسطيني ولوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزه ، فان ذلك يتطلب من الجميع الحرص واليقظة ، والعمل على تمتين الجبهة الداخلية لتفويت الفرصة على محاولات البعض زرع الفتنه داخل الصف الوطني ، وبعثرة الجهد الوطني الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله لوقف العدوان الاسرائيلي وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني .وقال جميعنا مع التظاهر السلمي واقامة المسيرات المنظبطة والمنسجمة مع تعليمات اجهزتنا الامنية ، نصرة لاهلنا في قطاع غزه وكل الاراضي الفلسطينية ، لكن حرف البوصلة عن العدوان الاسرائيلي وتوجيهها للداخل الاردني ، ما هي الا محاولات بائسة لاضعاف جبهتنا الداخلية ، ودعا الى التنبه من محاولات البعض العبث بامننا واستقرارنا .وقال رئيس مجلس الاعيان ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، وبكل مكونات نسيجه الاجتماعي ومؤسساته الدستورية واجهزته الرسمية ، يبذل كل جهد ممكن نصرة لاهلنا في فلسطين ووقف العدوان الاسرائيلي ، مبينا ان الحفاظ على وحدة الصف الداخلي والجبهة الداخلية ، امر اساسيا لا يجوز المس به مهما كانت الدوافع والاسباب .