"الالتزام البيئي" ينفذ أكثر من 4000 جولةً تفتيش بيئي في 30 يومًا

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نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، في شهر آب (أغسطس) الماضي، 4174 جولةً رقابيةً على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي،وبلغت نسبة الملتزمين بمعايير واشتراطات البيئة نحو ٧٠، % وأوضح التقرير الشهري للمركز عن ارتفاع الجولات التفتيشية عن شهر يوليو بأكثر من ١٢٠٠ جولة.وكشفت الجولات الرقابية على أداء المنشآت البيئي للشهر الماضي عن رصد 1086 حالةً عدم التزام في مختلف مناطق المملكة.وأشار التقرير عن تصدّر التفتيش البيئي على المنشآت بمكة المكرمة بإجمالي 1243 جولةً، تبعتها الرياض بـ 713 جولةً، وحلت ثالثاً ل لمنطقة الشمالية بـ 706 جولةً، فيما قام مفتشي المركز بـ 491 زيارةً للمنطقة الجنوبية وعلى المنشآت في منطقة المدينة المنورة بـ 400 جولةٍ، أما الأقل في عدد الجولات الرقابية فكانت من نصيب منطقة جازان بـ 315 جولةً، والمنطقة الشرقية ب٣٠٦ جولةً رقابة بيئية.وتضمَّنت الجولات التفتيشية لمركز “الالتزام البيئي”، إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئيـة ووضع الخطط التصحيحية اللازمة؛ لوقف المخالفات المؤثرة على البيئة أو تصحيح المخالفات الإدارية لإصدار شروط التصاريح البيئية، صونًا لموارد المملكة الطبيعية وتحقيقاً للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.