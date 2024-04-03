الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الالتزام بالقانون في إطار حرية التعبير

د. أشرف الراعي
د. أشرف الراعي

نص الدستور الأردني على حرية الرأي والتعبير في الفقرة الأولى من المادة 15 من الدستور والتي جاء فيها «تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون».اضافة اعلان
ومن هنا نلاحظ، أن نصوص الدستور الأردني ربطت هذه الحرية وقيدتها بعدم تجاوز حدود القانون وعدم الخروج عليها؛ بمعنى أن المشرع الأردني أراد تنظيم هذا الحق بموجب قوانين تصدرها السلطة التشريعية؛ حيث يخلق إطلاق حرية الرأي والتعبير وتركها دون تقييدها بالقانون حالة من الفوضى وينذر بانهيار الدولة، فمتى أبيح لشخص التعبير عن رأيه دون التقيد بقانون فقد يدفعه ذلك إلى التعبير عن رأيه بأسلوب يخرج فيه عن القانون، وبما يخلق حالة من الفوضى يمكن أن تهدد كيان الدولة.. أي دولة.
على أي حال، لمواجهة هذا التخريب الذي يمكن أن يخلقه إطلاق الحرية بدون قيد أو شرط، فلا بد من أن يكون القانون هو الحد الفاصل في الموازنة ما بين الحرية والمسؤولية حماية للنظام العام في الدولة، والحفاظ على المجتمع كذلك، ويلاحظ أن تنظيم الحقوق والحريات بموجب الدستور الأردني، الذي نص في الفصل الثاني من المواد (5 ــ 23) على الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الأردنيين وواجباتهم، جاء تنظيما شاملاً وواضحاً ودقيقاً وقرر لها الضمانات والكفالات التي تحقق ممارستها.
وهو أمر لا يقتصر فقط على الدستور الأردني؛ فهو ما قررته كذلك العديد من الدساتير حول العالم؛ فقد كرس الحق في حرية الرأي والتعبير أيضا الدستور الأميركي؛ الذي جاء متقدما في هذا المجال؛ إذ يعد التعبير السياسي أحد أبرز وأهم أشكال التعبير عن الرأي في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يمكن أن يقوم به أفراد أو جماعات على شكل تظاهرات سلمية في مواقع مختلفة من البلاد بما في ذلك أمام البيت الأبيض أو الكونغرس أو غيرها من المواقع الرسمية والحساسة من دون أن يمنع ذلك من حرية الكلام أو التعبير عن الرأي، لكنه قيده أيضاً بحدود حماية الدولة وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة.
أما في المملكة المتحدة، فقد جاء الوضع مختلفاً نوعاً ما؛ حيث تتألف المملكة المتحدة من كل من «إنجلترا وإيرلندا الشمالية وويلز واسكتلندا» ودستور البلاد ليس وثيقة محددة كما هو الحال في الأردن وغيرها من الدول العربية وحتى الولايات المتحدة الأميركية، بل هو مجموعة من القواعد المستخلصة من مجموعة متعددة من المصادر سواء المكتوبة أو غير المكتوبة.
وتشمل المصادر المكتوبة تشريعات المملكة المتحدة وتشريعات الجماعة الأوروبية، وأحكام محكمة العدل الأوروبية، والمؤلفات الأكاديمية، أما المصادر غير المكتوبة فتشمل الاتفاقيات الدستورية وقانون البرلمان وأعرافه؛ حيث تكفل المملكة المتحدة من خلال هذه المصادر حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة ومنع الاعتداء على حق الغير في خصوصيته وكلها تصب في حماية حقوق الإنسان، ومن المعروف أن الاتفاقيات الدولية بحد ذاتها تحمي حرية التعبير لكنها في ذات الوقت تقيدها بضرورة الالتزام بالقانون.
ومن هنا لزاماً علينا ونحن نمارس حريتنا في التعبير عن آرائنا أن نضع وطننا بين أعيننا، ونلتزم بحدود القانون، فالدولة الأردنية كانت وما تزال تعمل على تكريس حرية التعبير بشرط عدم التجاوز على القانون الذي يمثل كارثة يمكن أن تلقي بظلالها النظام العام، لذا فإن وطننا غال والالتزام بالقانون أولوية، والله من وراء القصد.
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