الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الامانة توزع 100 الف كيس مخصصة للنفايات ضمن "عمان بيتنا"

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الامانة توزع 100 الف كيس مخصصة للنفايات ضمن "عمان بيتنا"
أطلقت أمانة عمان، اليوم الثلاثاء، حملتها السنوية " عمّان بيتنا " التي تنفذها للعام الرابع عشر على التوالي بالتعاون مع شركة زين الأردن، ويتم خلالها توزيع 100 الف من الاكياس التي صممت للنفايات بشكل يتيح تعليقها داخل المركبات وحافلات النقل العام. اضافة اعلان

وقام اعضاء مجلس الامانة ومدراء المناطق ، صباح اليوم الثلاثاء ، كل ضمن اختصاص منطقته بتوزيع الاكياس على المركبات وحافلات النقل العام في الشوارع الرئيسية والتقاطعات المرورية والإشارات الضوئية وفي الحدائق العامة والمراكز التابعة لها. 

وتحمل الاكياس عبارات توعوية وإرشادية للسائقين تدعو للمحافظة على البيئة والحد من ظاهرة إلقاء النفايات من نوافذ المركبات.

ويأتي اطلاق هذه الحملة حسب تصريح سابق لأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة بهدف الحفاظ على المظهر العام للمدينة والذي يعتبر مسؤولية مشتركة بين الامانة والمواطن من خلال الالتزام في عدم إلقاء النفايات من نوافذ المركبات. 

وتشمل الحملة - التي يتم اطلاقها سنوياً- مختلف مناطق الامانة، وتهدف لتخفيف العبء على عمال الوطن في تنظيف وجمع النفايات من الشوارع الرئيسية والتقاطعات المرورية التي يعتبر أحد أسبابها رمي النفايات من نوافذ المركبات، فضلاً عن كون تجاوب سائقي المركبات بعدم إلقاء النفايات داخل الأنفاق المرورية وشبكات الشوارع الرئيسية يسهم إلى حد كبير في المحافظة على سلامة عمال الوطن . 

 وأعرب مواطنون عن شكرهم للأمانة على هذه اللفتة الطيبة التي من شأنها تعزيز جمالية المظهر العام للمدينة والحفاظ على نظافتها .
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