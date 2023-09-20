الأربعاء 20 أيلول 2023
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الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج تنمية القدرات الإدارية للقطاع الصحي العام

الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج تنمية القدرات الإدارية للقطاع الصحي العام
الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج تنمية القدرات الإدارية للقطاع الصحي العام
مندوبة عن وزير الصحة رعت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة الهام خريسات حفل انتهاء المرحلة الأولى من برنامج تطوير القدرات القيادية والإدارية لقطاع الصحة العام في الأردن الذي نفذته وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والوكالة الأمريكية التنمية الدولية (USAID)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO) .اضافة اعلان

وقالت أنه تم تصميم وتطوير برنامج تنمية القدرات القيادية والإدارية في القطاع الصحي العام لرفع سوية الأداء لدى العاملين في القطاع الصحي، وتوفير أفضل الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع العام، وذلك استجابة لما جاء في رؤية التحديث والإصلاح الإداري والاقتصادي، وتنفيذا لما ورد في الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وأضافت خريسات أنّ وزارة الصحة تعمل وبشكل مستمر على تعزيز الدور القيادي لشاغلي الوظائف الإشرافية لديها في مختلف المديريات والمراكز والمستشفيات التابعة لها، لأهمية ذلك في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، ولأنّ الرعاية الصحية والصحة العامة تحتاج إلى أفراد يمكنهم المساعدة في رفع مستوى الوعي بمفاهيم معينة، وتأييد الأفكار المبتكرة بينما يلهمون الآخرين ليكونوا جزءا من العمل. 

وبينت خريسات أنّ تطوير مهارات الإدارات في مجال الرعاية الصحية، من شأنه تعزيز نظام الرعاية الصحية لتقديم خدمات أكثر استجابة وفعالية.

وثمنت خريسات الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة الصحة العالمية، والتي من شأنها تعزيز الاستمرار في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة في الأردن.

وأكد كريستوفر ستيل، نائب مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، التزام الحكومة الأمريكية بدعم وزارة الصحة الأردنية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقال ستيل "إن هذا الجهد المشترك بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومنظمة الصحة العالمية هو مثال ممتاز على التآزر بين التعلم المستمر و,وتنمية المهارات القيادية في قطاع الرعاية الصحية" 


وقد حقق البرنامج التدريبي بالفعل تغييرات إيجابية في المستشفيات في الأردن. على سبيل المثال، استخدم مستشفى الأميرة بديعة في إربد مهارات تحليل البيانات التي تم صقلها خلال التدريب للدعوة إلى إنشاء غرفة عمليات أخرى في المستشفى. وبالمثل، وضع مستشفى الملكة رانيا العبدالله في البتراء خطة لإنشاء وحدة لجراحة العظام داخل المستشفى بحيث يمكن علاج أفراد المجتمع المحلي والسياح في الموقع، مما يقلل من وقت علاج المرضى وتكلفة الرعاية.

 ويمهد نجاح البرنامج على مستوى المستشفيات الطريق للتوسع في السنوات القادمة. ويهدف هذا الجهد التعاوني إلى توسيع نطاق وصوله إلى ما مجموعه 600 مدير وموظف إداري يعملون في المنشآت الصحية في القطاع العام في جميع أنحاء الأردن خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وخلال سبعة أشهر، درّب هذا البرنامج المكثف 33 مدير مستشفى عام بالإضافة الى 122 من الطواقم الإدارية لهذه المستشفيات. 

ويغطي البرنامج محاور مختلفة مثل الموارد البشرية، والإدارة المالية، وإدارة عمليات التزويد، وإدارة الأزمات، واستراتيجيات تحسين الجودة، واستخدام البيانات بفعالية في اتخاذ القرارات. وقد تم اعتماد هذه المحاور كتطوير مهني مستمر من قبل المجالس الطبية ذات الصلة.
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