الاونروا: الدول المانحة استأنفت التمويل باستثناء أميركا وبريطانيا

قالت مديرة الإعلام بوكالة الأونروا، جولييت طُعمه، الليلة الماضية، إن جميع المانحين باستثناء الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، قد استأنفوا تمويل الوكالة.

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وحذرت طعمة خلال مشاركتها بالإيجاز الصحفي اليومي بالأمم المتحدة، عبر تقنية الفيديو من عمان، من مشاكل مالية تواجه الأونروا التي توفر خدمات التنمية البشرية للاجئي فلسطين بأنحاء المنطقة بمن فيهم أكثر من 500 ألف فتى وفتاة في مدارسها.



وقالت إنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث على صعيد عمليات الوكالة بأنحاء منطقة عملياتها بعد حزيران.



وبشأن الوضع في محافظة رفح، قالت طعمه إن منظمة "المساعدة الطبية للفلسطينيين" الدولية أفادت بأن 200 شخص على الأقل استشهدوا في الغارة الجوية الإسرائيلية التي ضربت خياما للنازحين في رفح يوم الأحد، مضيفة أن عواقب الهجوم هائلة وأنه فاقم الخوف من الموت.



وكان أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس طالب أمس إسرائيل تنفيذ الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق برفح والقاضي بوقف العملية العسكرية فيها فورا وفتح المعابر وتحسين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون تأخير.



