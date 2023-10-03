الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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البترا على أعتاب المليون زائر للمرة الثانية في تاريخ سياحتها

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مدينة البترا
اقتربت مدينة البترا الأثرية من تخطي حاجز المليون زائر العام الحالي للمرة الثانية في تاريخ سياحتها بعد عام 2019، حيث زار المدينة منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي نحو 967883 زائرا من مختلف الجنسيات.اضافة اعلان
وبلغت نسبة زيادة أعداد الزوار منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول 71 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد الزوار 564566 زائرا.
وبلغ مجموع زوار المدينة خلال شهر أيلول الماضي نحو 116935 زائرا من مختلف أنحاء العالم، وكان أغلبهم من الجنسيات الأجنبية، وبلغت أعدادهم نحو 96755 زائرا بينما كان عدد الزوار العرب خلال ذات الشهر 4862 زائرا ، فيما بلغ عدد الزوار الأردنيين 14711 زائرا منهم 3449 زائرا من خلال برنامج أردننا جنة.
وبحسب الإحصائية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ارتفع عدد زوار المدينة خلال شهر أيلول، بنسبة 25% عن ذات الفترة من العام 2019، والذي شهد مليونية السياحة الأولى، و 42% عن أيلول العام الماضي.
وقالت السلطة، في بيان ، إن البترا شهدت خلال العام الحالي طلباً متزايداً على المدينة الوردية كوجهة سياحية من مختلف جنسيات العالم لاسيما الجنسيات الأوروبية،موضحة أنها تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على الموقع الأثري كموقع تراث عالمي وفي ذات الوقت استدامة حركة السياحة بما يخدم مختلف القطاعات في المنطقة الرسمية والمحلية.
و أشارت السلطة الى أن عدد الفنادق والمخيمات التي تعمل في المنطقة حالياً بلغت 63 منشأة منها 6 فنادق خمس نجوم و6 فنادق 4 نجوم،فيما تبلغ عدد الغرف الفندقية نحو 3245 غرفة بواقع 5477 سريرا.
وأكدت السلطة أن المنطقة تشهد إقبالاً على الاستثمار بالمجال الفندقي خصوصاً من قبل أبناء المجتمع المحلي في البترا، حيث قدمت السلطة تسهيلات لأكثر من 13 فندقا جديدا من مختلف التصنيفات ،ما سيسهم بزيادة تنافسية البترا عالمياً.
وأشارت إلى وضع خطط في وقت سابق تسهم في انحصار موسمية السياحة، وتنويع المنتج السياحي في المنطقة من خلال العديد من الفعاليات والمشروعات مثل مشروع القرية الثقافية والتي أقيم على مسرحها هذا العام العديد من الحفلات التي أحياها فنانون عرب وفرق موسيقية عالمية في مقدمتهم فنان العرب محمد عبدة وهبة طوجي وفايا يونان.-(بترا)
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