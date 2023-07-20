الخميس 20 تموز 2023
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البحوث الزراعية ينظم اليوم العلمي للبحوث المياه والتربة

البحوث الزراعية ينظم اليوم العلمي للبحوث المياه والتربة
البحوث الزراعية ينظم اليوم العلمي للبحوث المياه والتربة
رعى مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد فعاليات اليوم العلمي  لمديرية بحوث المياه والتربة بحضور ممثل منظمة الاغذية والزراعة في الأردن (الفاو)، ووفد سعودي زراعي من القطاعين العام والخاص، وخبراء من القطاع العام والخاص الاردني والجامعات.اضافة اعلان
وقال حداد ان الاردن يعتبر من اشد المناطق فقرا بالنسبة  لشح المياه حيث انخفضت حصة الفرد الاردني إلى ٦١ متر مكعب بعد دخول اللاجئين الآمر الذي يتطلب إيجاد حلول للتحديات المائية من خلال المشاريع البحثية المنفذة  في المركز الوطني للبحوث الزراعية على الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية وكفاءة استخدام المياه ،تبني تقنيات حديثة  في الري ،استخدام تطبيقات حديثة وذكية في الري مثل تطبيق وافر وتطبيق مع المزارع ،نشاطات الحصاد المائي ،والحد من تدهور الترب الزراعية من خلال الاستخدام الامثل الاسمدة وعمل الفحوصات المخبرية للتربة والمياه ،علاوة على الزراعات المائية الحديثة الموفرة للمياه مثل الهيدروبونك ،و مشاريع حاضنة الابتكار الزراعي الريادية في توظيف الإبتكار والإبداع في القطاع الزراعي.
واضاف حداد ان الاردن يستخدم ٩١% من المياه غير التقليدية في الري لغايات المحاصيل العلفية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين ويعد الاردن من مقدمة الدول في المنطقة من جهة إدارة الموارد المائية وإيجاد حلول للتحديات المائية على الرغم من شح الموارد المائية.
وثمن ممثل الفاو في الاردن المهندس نبيل عساف دور المركز الوطني الريادي في تبني التقنيات الحديثة الموفرة للري واستخدام انظمة ري حديثة لرفع كفاءة إستخدام المياه رغم التحديات المائية الصعبة،لافتا إلى إطلاق مشروع ريادي في الاردن حول تحقيق اهداف حيادية المياه.

وأشار رئيس الوفد السعودي الدكتور فهد الجمحان المدير الوطني لبرنامج التعاون الفني في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية إلى الإمكانيات الفنية والتقنية التي يتمتع بها المركز الوطني للبحوث الزراعية والذي هو محط اهتمام المنظمات والجهات المانحة المحلية والدولية للاستثمار في تطوير القطاع الزراعي واحداث التنمية المستدامة.
واضاف الجمحان أن المركز الوطني رائد في تبني الأفكار الريادية والمشاريع الابتكارية من خلال حاضنة الابتكار الزراعي علاوة على البحث عن حلول ريادية لفاتورة الاعلاف من خلال الاستخدام الامثل للمياه غير تقليدية في الزراعة العلفية و نتطلع في المملكة العربية السعودية إلى بناء شراكة حقيقية في نقل وتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجيا مع الأردن من خلال المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وبينت الدكتوره لونا الحديدي مدير مديرية بحوث المياه والتربة اهم المشاريع البحثية المنفذة في المديرية على المياه والتربة من خلال العمل مع الشركاء وإدخال تقنيات حديثة ونقلها إلى المزارعين وتطوير انظمة الري ،علاوة على بناء قدرات الباحثين والفنيين من خلال الدورات والندوات.
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