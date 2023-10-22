البخيت رئيساً لمجمع اللغة العربية الأردني

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فاز الدكتور محمد عدنان البخيت بمنصب رئيس مجمع اللغة العربية الأردني بالإجماع لمدة أربع سنوات، استناداً إلى المادة العاشرة من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم (19) لسنة 2015م، وذلك في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس المجمع صباح اليوم الأحد الثاني والعشرين من تشرين الأول لعام 2023م.ويذكر أن البخيت الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجمع حتى تاريخه من موالد ماحص/ محافظة البلقاء، حاصل على درجة الدكتوراة في التاريخ الإسلامي، مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية، في جامعة لندن.وقد شغل البخيت مناصب عديدة، من بينها رئيس جامعة مؤتة، ورئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية، ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس تحرير مجلة دراسات الجامعة الأردنية، وعميد البحث العلمي في الجامعة الأردنية.والبخيت الذي أسس جامعة آل البيت ومركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية ومؤتمر بلاد الشام حاصل على أوسمة وجوائز عديدة منها: وسام الاستقلال من الدرجة الأولى تقديراً لجهوده في صياغة الميثاق الوطني، عام 1990م، ووسام القدس للثقافة والآداب والفنون، من دولة فلسطين عام 1991م، وجائزة الدولة التقديرية في حقل العلوم الاجتماعية تقديراً لجهوده الفكرية ومساهمته الفاعلة في بناء الحياة الثقافية في الأردن، عام 1992م، ووسام الحُسين للتميز والعطاء من الدرجة الأولى لجهوده المميزة في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتوثيق الهاشمي عام 2008م، وجائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية عام 2011م، ووسام مئوية الدولة الأولى الأردنية عام 2021م.وللبخيت مجموعة لا حصر لها من البحوث والكتب والمنشورات والمخطوطات، منها: "مملكة الكرك في العهد المملوكي"، ودراسات في تاريخ بلاد الشام، وسلسلة الوثائق الهاشمية... وغيرها.وجاء انتخاب البخيت خلفاً لمعالي الأستاذ الدكتور خالد الكركي بعد انتهاء فترة رئاسته للمجمع.