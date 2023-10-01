البدور: برنامج التطعيم الوطني في خطر

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قال عضو اللجنة الصحية في مجلس الأعيان، العين الدكتور إبراهيم البدور، إن برنامج التطعيم الوطني يواجه تشكيكا غير مسبوق في نوعية ومأمونيه المطاعيم ، وهذا الشي لم نشهده من اكثر من ربع قرن.واضاف البدور أن برنامج التطعيم الوطني حقق قفزات كبيره في حماية الأردنيين من الامراض خلال السنوات السابقة ولكن الشكيك الذي يحصل الان يهدد المنظومة الصحية بشكلٍ عام ويهدد حياة الاردنيين و اطفالهم.وبين أن الخسائر في حال عدم التطعيم لن تكون فردية فقط بل ستكون جماعية وسيكون هناك انتشار لوباء جديد مثل الذي حصل في جائحة كورنا.وطالب البدور الحكومة بعمل حملة ترد فيها على التشكيك في مأمونية المطاعيم، تقديم شرح للمواطنين بكل شفافية عن المطاعيم التي ستُعطى من حيث مصدرها وفعاليتها وسبب اعطائها في هذا الوقت، وكذلك سبب اقتصارها على نوعين فقط وليس ثلاثه كما هي العادة.