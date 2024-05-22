البريد الأردني تطرح إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

طرحت شركة البريد الأردني، إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية لعام 2024 للبيع للجمهور ولهواة الطوابع، اعتبارا من صباح يوم غد الخميس.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، يأتي الإصدار الأول بعنوان "مسار درب الأردن" بمناسبة التعريف بالبرنامج السياحي لمسار درب الأردن والذي يمتد على مسافة كبيرة في الأردن وبعدد من المدن والقرى الأردنية.



ويتكون الإصدار من 8 طوابع بشكل "ميني شيت" قيمة الفئة الواحدة 30 قرشا وقيمة المجموعة 2.40 دينار، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.90 دينار.



أما الإصدار الثاني، فهو إصدار طابع موشح بعنوان "45 عاما على تأسيس جمعية هوة الطوابع والعملات الأردنية" بمناسبة مرور 45 عاما على تأسيس جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية التي تهدف الى تنمية هواية جمع الطوابع في الأردن والتعاون مع الدول العربية والأجنبية، حيث يتكون الإصدار من طابع واحد وقيمته "دينار واحد".



ودعت الشركة، الراغبين بالحصول على هذه الإصدارات، الى مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، علما أن هذه الإصدارات متوفرة في المكاتب البريدية، "مكتب بريد جبل عمان ومكتب بريد اللويبدة ومكتب بريد وسط البلد ومكتب بريد العبدلي ومكتب بريد اربد المركزي ومكتب بريد مأدبا المركزي ومكتب بريد العقبة المركزي ومكتب بريد جرش المركزي ومكتب بريد البتراء ومكتب بريد الكرك ومكتب بريد عجلون ومكتب بريد السلط ومكتب بريد ماحص والفحيص و مركز زوار جرش.

--(بترا)