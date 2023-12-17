البريد الأردني يتولى تقديم الخدمات البريدية الخاصة بوزارة العدل

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قالت الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة العدل خلود العبادي، إنَّ شركة البريد الأردني ستتولى تقديم الخدمات البريدية التي تتعلق بالوزارة والمحاكم والدوائر التَّابعة لها لنقل البريد وملفات القضايا، ضمن أعلى درجات الدِّقة والحيطة والسرعة والسِّرية.وأضافت خلال توقيعها مندوبة عن وزير العدل اتفاقية تعاون مع شركة البريد الأردني، اليوم الأحد، أنَّه وبموجب هذه الاتفاقية سيتم من خلال الشركة توفير خدمة نقل جميع أنواع البريد، بما فيه ملفات القضايا وأي من البعائث البريدية الأخرى العائدة للوزارة والمحاكم والدوائر التابعة لها.وأضافت أن شركة البريد هي من الشركات الوطنية الرائدة والتي لها السُّمعة والكفاءة ما يؤهلها لمثل هذه الخدمة الهامة والحساسة، وسيكون النقل ضمن أعلى معايير الجودة والدقة المطلوبة، وتوفير المتطلبات اللوجستية لهذه الخدمة من كوادر بشرية وسجلات وحقائب بريدية ووسائل النقل وأية مستلزمات أخرى.وأكدت مدير عام الشركة هنادي الطِّيب اعتزازها بهذا التعاون، مضيفة أن شركة البريد الأردني ستقوم بتقديم هذه الخدمة لوزارة العدل ضمن أعلى معايير الجودة من حيث الأمان والسرية التامة والسرعة القصوى، وأن شركة البريد الأردني ستقوم بتخصيص ضباط ارتباط لهذه الغاية يقومون بعمليات استلام وتسليم البريد من خلال المواقع المتفق عليها وستوفر كل ما يلزم لذلك.