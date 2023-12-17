الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع لعام 2023

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع لعام 2023
البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع لعام 2023
طرح البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2023، تحت مسمى "اكتشافات أثرية حديثة"، للبيع للجمهور اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الأحد، يتكون الإصدار من 6 طوابع وبطاقة واحدة في ميني شيت، وقيمة الفئة الواحدة 40 قرشاً وقيمة البطاقة 60 قرشاً، وقيمة المجموعة 3 دنانير، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 3.50 دينار.اضافة اعلان
وأشار البيان إلى أن الإصدار سلط الضوء على أبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة التي تُظهر الثقافات والحضارات المختلفة التي قامت في الأردن من خلال 6 طوابع وبطاقة واحدة وهي: تماثيل إغريقية، جرش الأواني والجرار، البتراء الدولمنز، الزرقاء أجزاء من أعمدة بازلتية، أم قيس قارورة تل السيران البرونزية، عمان نفق ديكابولس، أم قيس، أبو غسان معان.
ويمكن للراغبين بالحصول على هذه الطوابع، مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى توفرها في المكاتب البريدية التالية :- مكتب بريد جبل عمان، اللويبدة، وسط البلد، العبدلي، اربد المركزي، مادبا المركزي، العقبة المركزي، جرش المركزي، مكتب البتراء، الكرك، أم قيس، عجلون، السلط، الفحيص.
--(بترا)

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