البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع لعام 2023

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طرح البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2023، تحت مسمى "اكتشافات أثرية حديثة"، للبيع للجمهور اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين.وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الأحد، يتكون الإصدار من 6 طوابع وبطاقة واحدة في ميني شيت، وقيمة الفئة الواحدة 40 قرشاً وقيمة البطاقة 60 قرشاً، وقيمة المجموعة 3 دنانير، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 3.50 دينار.وأشار البيان إلى أن الإصدار سلط الضوء على أبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة التي تُظهر الثقافات والحضارات المختلفة التي قامت في الأردن من خلال 6 طوابع وبطاقة واحدة وهي: تماثيل إغريقية، جرش الأواني والجرار، البتراء الدولمنز، الزرقاء أجزاء من أعمدة بازلتية، أم قيس قارورة تل السيران البرونزية، عمان نفق ديكابولس، أم قيس، أبو غسان معان.ويمكن للراغبين بالحصول على هذه الطوابع، مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى توفرها في المكاتب البريدية التالية :- مكتب بريد جبل عمان، اللويبدة، وسط البلد، العبدلي، اربد المركزي، مادبا المركزي، العقبة المركزي، جرش المركزي، مكتب البتراء، الكرك، أم قيس، عجلون، السلط، الفحيص.--(بترا)