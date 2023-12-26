البريد الأردني يطرح الإصدار الأول من الطوابع التذكارية لعمان القديمة

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طرح البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2023 تحت عنوان "عمان القديمة" للبيع أمام الجمهور اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل.وبحسب بيان عن البريد الأردني اليوم الثلاثاء، يسمى هذا الإصدار الأول من الطوابع البريدية الخاص بمدينة عمان القديمة، والذي يبرز جانبا من الأسواق القديمة والمنازل ودور العبادة والأدراج التي تميزت بها، بالإضافة إلى الآثار التاريخية والتراثية.ويتكون الإصدار من 6 طوابع وبطاقة واحدة، وقيمة الفئة الواحدة 30 قرشا، وقيمة البطاقة 50 قرشا، وقيمة المجموعة 2.30 دينار، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.80 دينار.ويمكن للراغبين بالحصول على هذا الإصدار، مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح الخميس المقبل، بالإضافة إلى مكاتب بريد جبل عمان، جبل اللويبدة، وسط البلد، العبدلي، إربد المركزي، مادبا المركزي، العقبة المركزي، جرش المركزي، البتراء، الكرك، أم قيس، عجلون، السلط، ماحص والفحيص.--(بترا)