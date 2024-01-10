البريد يطرح إصدار طوابع تذكارية "زفاف الأمير الحسين ولي العهد"

طرح البريد الاردني اصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2023 (زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ولي العهد وسمو الاميرة رجوة الحسين ) للبيع للجمهور مباشرة اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 11 / 4 / 2024.

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وبحسب بيان صادر عن البريد الاردني اليوم الاربعاء فأن هذا الاصدار من الطوابع يأتي في اطار الخطة الاستراتيجية لاصدار الطوابع التذكارية التي تم اقرارها العام 2023 والتي تهدف الى حفظ وتخليد إنجازات المملكة والمناسبات الوطنية أو تلك المرتبطة بالاحتفالات الكبرى خلال فترة معينة، ما يتيح لهواة جمع الطوابع التذكارية من مختلف أنحاء العالم الاطلاع على التراث الأردني واهم المناسبات

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واوضح البيان أن الاصدار يتكون من طابعين وبطاقة واحدة وقيمة الفئة الواحدة (50 قرشا) خمسون قرشاً وقيمة البطاقة (50 قرشاً) خمسون قرشاً، وقيمة المجموعة ( 1.50 ديناراً ) دينار وخمسون قرشاً، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة (2.00 ديناراً) دينارين. .



واشار البيان أنه بإمكان الراغبين الحصول على هذا الاصدار مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون إعتبارا من صباح يوم غد الخميس ، بالإضافة الى توفرها في المكاتب البريدية التالية :- 1. مكتب بريد جبل عمان. 2. مكتب بريد جبل اللويبدة. 3. مكتب بريد وسط البلد. 4. مكتب بريد العبدلي. 5. بريد اربد المركزي. 6. بريد مادبا المركزي. 7. بريد العقبة المركزي. 8. بريد جرش المركزي. 9. بريد مكتب البتراء. 10. مكتب بريد الكرك المركزي . 11. مكتب بريد ام قيس. 12. مكتب بريد عجلون. 13. مكتب بريد السلط. 14. مكتب بريد ماحص والفحيص.



