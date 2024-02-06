الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البطريرك ثيوفيلوس الثالث: نجدد البيعة للملك صاحب الوصاية على المقدسات

البطريرك ثيوفيلوس الثالث: نجدد البيعة للملك صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس
البطريرك ثيوفيلوس الثالث: نجدد البيعة للملك صاحب الوصاية على المقدسات
جدد بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، ثيوفيلوس الثالث، البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية والحماية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في الذكرى الخامسة والعشرين للوفاء والبيعة، متذكرا جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- باني الأردن الحديث.اضافة اعلان
وقال البطريرك ثيوفيلوس، في بيان، اليوم الثلاثاء، وصل مراسل وكالة الانباء الأردنية (بترا) في رام الله نسخة منه "أذكر اليوم تاريخا حافلا مكللا بالفخر والاعتزاز، لحكم ملك جاء وارثا كل قيم النبل والاصالة والشهامة والكرم عن ابيه واجداده، حاملا بأمانة القضية الفلسطينية وهموم شعبنا في الاراضي المقدسة، اقف لأجدد مع أبناء الأسرة الاردنية الواحدة، الوفاء والبيعة، كما نجددها كل عام ولسنين عديدة، بعون الله، ويعترينا الفخر ونحن نبارك للأردن وقيادته وشعبه هذا اليوم الذي جاء به جلالة الملك عبدالله الثاني خلفا لخير سلف، ملكا أكمل مسيرة بناء وطن اساسه شعب عظيم، وطن يشهد له العالم بأنه أسرة واحدة، مسيحيين ومسلمين، قلبهم ينبض بفلسطين كما الأردن".
وأضاف بطريرك المدينة المقدسة "أن هذه البيعة التي نجددها لجلالته، ليست وفاء فقط، بل اضحت حقا أمام كل ما يقوم به جلالته تجاه فلسطين، وغزة على وجه الخصوص، منذ 4 اشهر دامية، مرت على اهلنا هناك، نبايع جلالته لأنه لم يقف مكتوفا امام هول ما يحدث منذ تشرين الاول الماضي، وهذا ما عهدناه منه على الدوام، نبايعه اليوم كما بايع أحرار القدس مسلمين ومسيحيين، شريف العرب الحسين بن علي، ومن بعده الملوك الهواشم طيب الله ثراهم، والملك الراحل الباني الحسين الذي نستذكره اليوم و أسرته الأردنية الكبيرة، بكثير من الوفاء والاعتزاز كملك وقائد حكيم".
وأشار غبطته إلى أن التاريخ سيسطر بماء من ذهب كل ما فعله الاردن دبلوماسيا وسياسيا ورسميا وشعبيا، لا سيما في ظل الاحداث الاخيرة على غزة، مؤكدا أن للأردن دون سواه أحقية تاريخية وشرعية بكل ما يقوم به انطلاقا من وصايته الهاشمية العادلة على المقدسات الاسلامية والمسيحية.
وثمن المواقف الثابتة في مختلف المحافل الدولية، لاسيما مع قضايا مسيحيي الأراضي المقدسة وأوقافها وعقاراتها، والمساعي الموصولة لجلالته لتثبيت استمرارية الوجود المسيحي، والاهتمام الجلي بدعم البطريركية الأرثوذكسية المقدسية، مشيرا الى ان الهاشميين كانوا على الدوام صمام أمان للوجود المسيحي في الأرض المقدسة.
وشدد على أن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بالرغم من تعرضها والكنائس الأخرى، للقصف والتهديدات إلا أنها تصر على مواصلة أداء واجبها الديني والإنساني المستمد من قيمها المسيحية بالمساعدة لكل الأشخاص الذين يحتاجون إليها، من دون تمييز مسيحيين ومسلمين، مثمنا كل ما قام به جلالة الملك تجاه من اتخذوا من كنائس غزة ملجأ لهم من قصف النيران وويلات الحرب.
ودعا الله أن يحفظ الأردن وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية، وعلى رأسهم حامي المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والوصي الأمين عليها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأن يعضده بالقوة ليقود الأردن ليبقى واحة للأمن والاطمئنان والعيش المشترك، وأن تبقى الأسرة الأردنية الواحدة متحدة ونموذجا حيا للعالم في الوئام والمحبة والعطاء والانسانية.
--(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إعلان هام من القبول الموحد لحملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية

التعليم العالي: لا تمديد لطلبات القبول الموحد

منذ3 ساعة
1707121933483

"جودبي" يشارك في معرض الدفاع العالمي 2024

05 شباط 2024
يوسف عبدالله محمود

تجهض ثورات التحرر أو يخف زخمها إذا اختلف حولها الثوار

04 شباط 2024
د. مصون شقير

أوجه وآفاق التضامن الشعبي مع أهلنا في غزة

04 شباط 2024
جلسة مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

04 شباط 2024
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في تشيلي جراء حريق الغابات

04 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن تحت تأثيرات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لماذا يتهم الأردن دوما؟

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا قالوا في الحرب والسلام؟

حسني عايش |اليوم

مستمرون إلى الأمام!

يعقوب ناصر الدين |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

معضلة الأونروا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة الجديدة

سميح المعايطة |اليوم

أين اختفت إيران فجأة؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات | منذ16 ساعة
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات | منذ16 ساعة
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
 
 