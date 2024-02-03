السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البلقاء التطبيقية: بدء استقبال طلبات التجسير الاثنين

جلمعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)
جلمعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)
دعت جامعة البلقاء التطبيقية الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) الدورة الشتوية الراغبين بالتجسير في تخصصات الجامعة الى تقديم طلبات الالتحاق في التجسير الموازي الكترونيا من خلال موقع الجامعة الالكتروني اعتبارا من صباح بعد غد الاثنين.اضافة اعلان
وبخصوص الطلبة الناجحين في الثانوية العامة اشار رئيس الجامعة الدكتور احمد العجلوني الى ان الجامعة أعدت
باقة من تخصصات درجة البكاوريوس والدرجة الجامعية المتوسطة "الدبلوم المتوسط" تلبي طموحاتهم، داعيا الطلبة الناجحين للالتحاق بالتخصصات التقنية للدبلوم المتوسط حيث ستقوم الجامعة بفتح بوابة القبول للدبلوم المتوسط على البرنامج الموازي اعتبارا من صباح الاثنين.
وأكد ان فرق رسم الساعة المعتمدة بين البرنامج النظامي والبرنامج الموازي لا يزيد على (5) خمسة دنانير وذلك لتشجيع الطلبة الذين لم يحالفهم الحصول على مقعد تنافسي على البرنامج النظامي على الالتحاق في البرامج التي يرغبون بدراستها.
كما دعا العجلوني الطلبة الناجحين وذويهم الى ان يحسنوا اختيارهم في الالتحاق بالتخصصات التقنية التي يحتاجها سوق العمل بشكل كبير.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
القوات المسلحة

الجيش ينفي المشاركة بالغارات الجوية التي نفذتها القوات الأميركية داخل العراق

منذ 20 دقيقة
ادراج تخصصات الدبلوم المتوسط ضمن نظام القبول الموحد

بدء تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات لـ"تكميلية التوجيهي" الأحد

منذ1 ساعة
مياه داخل استراحة

نبع ماء يتفجر داخل استراحة في وادي السير.. ومواطن يكشف السبب (فيديو)

منذ4 ساعة
63584_4_1701026224

الأردنيون بانتظار أسبوع بارد وماطر

منذ5 ساعة
إعلان هام من القبول الموحد لحملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية

"التنسيق الموحد" تستعد لقبول طلبة الدورة التكميلية 2024

منذ7 ساعة
صندوق الحسين للإبداع بصدد اطلاق برنامج مشاريع التخرج لطلبة الجامعات

صندوق الحسين للإبداع بصدد اطلاق برنامج مشاريع التخرج لطلبة الجامعات

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

إيران تتمدد والعالم عاجز

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات | منذ22 ساعة
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
 
 