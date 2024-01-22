البنك المركزي والعربية لحماية الطبيعة يزرعان 500 شجرة تمكيناً للنساء في الأغوار الجنوبية

استكمالاً للشراكة المثمرة بين العربية لحماية الطبيعة والبنك المركزي، وبتنسيق من قسم المسؤولية المجتمعية في البنك، غرس 50 موظفاً متطوعاً 500 شجرة مثمرة من الحمضيات المتنوعة في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، بالتعاون مع جمعية سيدات عين عباطة للمرأة الريفية الخيرية، وجمعية النميرة البيئية، بمشاركة 24 سيدة من اللواء.

ويأتي النشاط ببعده التنموي المستدام تمكيناً للسيدات اللواتي قررن استكمال عملهن في الزراعة، في مجتمعات فلاحية يقوم اقتصادها على خير الأرض. وتعد الأغوار الجنوبية أحد أخصب المناطق الزراعية في المملكة لكن في الوقت ذاته تبقى مساحة واسعة فيها غير مستغلة.

وتقدر مديرية الزراعة في الأغوار الجنوبية مساحة الأراضي هناك بنحو 50 ألف دونم، تتم زراعة 70% منها وتشكل الأشجار المثمرة 9% فقط من مساحة الأراضي المزروعة، مما يفتح آفاقاً لدعم المجتمعات المحلية بزيادة عدد الأشجار المثمرة وتوسيع النشاطات الزراعية المرتبطة بها.

يذكر أن العربية لحماية الطبيعة، زرعت مع بداية الموسم الزراعي 2023 -2024 وخلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين أكثر من 10 آلاف شجرة مثمرة متنوعة في لواء الأغوار الجنوبية دعماً لصغار المزارعين في المنطقة، وتعزيزاً للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المملكة.

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