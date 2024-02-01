الخميس 01 شباط 2024
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البيت العربي الثقافي يقيم فعاليته الثانية من "العقل السليم في الجسم السليم"

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جانب من الفعالية الثانية من "العقل السليم في الجسم السليم"
أقيمت الاثنين في مكتبة مرج الحمام التابعة لدائرة المكتبات في امانة عمان الكبرى ثاني فعالية للبيت العربي الثقافي لمبادرته الخلاقة "العقل السليم في الجسم السليم" بدعم من البنك الاردني الكويتي اضافة اعلان

وكانت الناشطة الثقافية والأدبية  حسيبة الحميدي إحدى المشاركات في المبادرة التي أعربت عن شكرها وتقديرها للمنتدى العربي الذي أتاح لها  هذه الفرصة وقامت بالتعريف بالمبادرة وأهدافها مبينة ان المبادرة تعنى بالعمل على ضرورة ادارك الطفل لأهمية توأمة الثقافة والرياضة معا  في حياتهم وخاصة في مثل أعمارهم لصقل شخصيتهم وتعليمهم  القيم الأساسية بطريقة تتناسب ومستوى إدراكهم للحياة، وألقت الحميدي قصة قصيرة لليافعين ترتبط بالعقل ورياضة وثقافة الطفل وقدمت لهم مسابقة ثقافية رياضية تؤكد على المستوى المتميز للمشاركين ومن ثم وزعت الجوائز عليهم 

بدورها أكدت السيدة رنا السحيمات مشرفة مكتبة مرج الحمام على أن المكتبة حاضنة دوما للثقافة والإبداع وترحب بالشراكات التي تساهم في تنمية الثقافة في المجتمع المحلي    وأشادت بالشراكة مع البيت العربي الثقافي وأشارت إلى  أن هذه الفعالية هي الرابعة مع المنتدى و نسعى دوما لتعزيز الانتماء للوطن والحفاظ على المواطن الصالح 

مديرة البرامج والأنشطة في المنتدى ميرنا حتقوة قدمت شكرها الجزيل للداعمين
 
واكدت حتقوه ان العديد من البرامج القادمة سوف تطبق بطريقة جديدة مبتكره لتكون وسيلة اتصال  للتواصل مع الفئات العمرية سواء في سن الطفولة أو الشباب وحثهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واتباع نظام حياة صحية.وانه ستكون هناك برامج مستمرة بوجود مؤسسات منتمية للعمل الجماعي الحقيقي والمبدع في مواقع جديدة مع فريق مميز

وشكرت حتقوه أعضاء منتدى البيت العربي الثقافي الذين لا يتوانون عن أي عمل يدعم الشباب واليافعين
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