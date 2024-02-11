التدريب الإقليمي: استخدام بيانات WaPOR وQGIS لتقييم إنتاجية المياه وكفاءة مياه الري

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قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتنسيق مع معهد الدراسات المائية الهولندي (IHE Delft) بتنظيم تدريب إقليمي لمدة 4 أيام في البحر الميت - الاردن ، حيث ركز على "استخدام بيانات منصة WaPOR و برنامج QGIS لتقييم إنتاجية المياه وكفاءة الري". ويعد التدريب جزءًا من المرحلة الثانية من مشروع WaPOR، الذي يهدف الى مساعدة البلدان الشريكة في تطوير قدرتها على مراقبة وتحسين إنتاجية المياه والأراضي الزراعية من خلال استخدام بيانات الاستشعار عن بعد المتاحة (WaPOR).حضر التدريب 40 مشاركاً من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية يمثلون الوزارات والمعاهد ذات الصلة بالمياه والزراعة. وقد عقدت الورشة تحت رعاية وزارة المياه والري في الأردن والتي تهدف الى تعريف المشاركينبتطبيقات الاستشعار عن بعد في الزراعة وبيانات WaPOR المتاحة والبرامج مفتوحة المصدر QGISوإجراء التحليل الجغرافي المكاني والتعرف على مفهوم إنتاجية المياه وكيفية تقييم كفاءة الري. تم التركيز أيضا على تحليل وتقييم النتائج من خلال قيام المشاركين بتمارين عملية تمثل حالات واقعية.بدأت الجلسة الافتتاحية للتدريب بكلمة لممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن م. نبيل عساف والذي أكد فيها أن دول المنطقة بما فيها الأردن بحاجة إلى التخطيط الاستراتيجي لمواردها المائية لضمان الاستخدام الأمثل والمستدام للمياه ولضمان الأمن الغذائي. وأشار أيضا الى مسألة شح البيانات اللازمة والتي قد تعيق عملية التخطيط للموارد المائية ، وأكد على أن منصة WaPOR تساعد على سد الفجوة في البيانات ومراقبة إنتاجية المياه وكفاءة استخدام مياه الري لاتخاذ القرارات المناسبة.وقال السيد جاكوب وزلاندر، المبعوث إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمياه والطاقة والغذاء، من سفارة المملكة الهولندية في الأردن، الممول الرئيسي لمشروع WaPOR “تواجه دول المنطقة إجهاداً مائياً حاداً وعلى الدول الاستعداد للمستقبل والتوصل إلى حلول للتعامل مع الموارد المائية المحدودة في ظل التغير المناخي. وأعتبر ايضا أن مشروع WaPOR يساعد البلدان على إدارة موارد المياه المتاحة بشكل أفضل".مندوبا عن وزير المياه والري في الأردن، تحدث الأمين العام المساعد للشؤون الفنية م. ثائر المومني عن أهمية مثل هذه الدورات التدريبية التي ستمكن الكوادر الفنية في الوزارات من مراقبة الوضع المائي وتحديد التدابير اللازمة للإدارة المستدامة للمياهإن منصة WaPOR التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة هي منصة متاحة وتساعد على مراقبة إنتاجية المياه والأراضي بالاعتماد على بيانات الاستشعار عن بعد وهي الأساس في مشروع WaPOR (WaPOR project) والذي يعمل حاليا في مرحلته الثانية وينفذ في ثلاثة عشرة دولة لدعم استخدام بيانات المنصة وفقا لمتطلبات الدول. مشروع WaPOR مدعوم بتمويل من الحكومة الهولندية ومنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة(FAO) بالاشتراك مع المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) ومعهد الدراسات المائية الهولندي (IHE Delft) ومن المقرر أن يستمر لغاية 2025.