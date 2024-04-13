"التربية" تعلن ساعات دوام المدارس والمديريات

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد وساعات الدوام الرسمي في مدارس المملكة والمديريات التابعة لها، بعد انتهاء فترة عيد الفطر المبارك.

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وبحسب تعميم رسمي من الوزارة على مديريات التربية سيكون الدوام المدرسي اعتبارا من صباح غد الأحد على النحو التالي: مدارس الفترة الواحدة-يبدأ الطابور الصباحي الساعة 7:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 8:00 صباحًا ومدة الحصة 45 دقيقة.



أما في مدارس الفترتين، تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا ومدة الحصة 40 دقيقة، أما دوام مديريات التربية سيكون من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء.- (بترا)