الإثنين 14 آب 2023
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"التربية" تنشر أسعار الكتب المدرسية المعتمدة

وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
وزارة التربية والتعليم

نشرت الصفحة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس، طبعات الكتب المدرسية المعتمدة وأسعارها للعام الدراسي 2023/2024.

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الناطق الإعلامي للوزارة، أحمد المساعفة، أكد في تصريح لـ"الغد"، ضرورة التزام المدارس الخاصة بأسعار الكتب المدرسية المعلنة وفق الكتيب، لافتا الى أن الوزارة ستتابع ملاحظات وشكاوى المجتمع المحلي، حول عدم التزام المدارس الخاصة بالأسعار الرسمية المحددة.


وأضاف أن الوزارة، شكلت غرفة عملياتها لمتابعة إجراءات بدء العام الدراسي الجديد، مبينا أن الهدف منها هو التواصل اليومي مع الميدان التربوي ومتابعة ملاحظات الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والمجتمع المحلي؛ تعزيزا لجهودها في ضمان استقرار العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، وتوفير الاحتياجات ورصد التغذية الراجعة حولها.


ودعا المساعفة المجتمع المحلي للتواصل على الأرقام 0791881434، 0791881435، 0791881436، 0791881439، 0791881450 في حال وجود أي ملاحظات واستفسارات لديهم، واشتمل كتيب الوزارة على تعليمات بيع الكتب المدرسية والمواد التعليمية وتوزيعها لسنة 2015.


ونصت الفقرة (ب) من المادة (11) في التعليمات على أن "تباع الكتب المدرسية المقررة والأدلة والمطبوعات والمواد التعليمية للمراحل التعليمية المختلفة، بالسعر الذي حددته الوزارة للمؤسسات التعليمية الخاصة من خلال المديريات، وعليها أن تزود طلبتها بالكتب المدرسية المقررة وأدلة التجارب العلمية بالسعر المحدد من الوزارة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في مكان بارز في المؤسسة، وتحت طائلة المساءلة القانونية وفق أحكام قانون وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994مع استرداد فرق السعر من المؤسسة التعليمية لصالح الوزارة".


وبشأن توزيع الكتب في المدارس الحكومية، نصت المادة (7) من التعليمات، على أنه "تتم عملیات توزيع الكتب المدرسية المقررة، وبيعها للطلبة في مراحل التعليم المختلفة في المؤسسات التعليمية الحكومية على النحو الآتي: في مرحلة رياض الأطفال "توزع كتب رياض الأطفال المقررة على أطفال الروضة مجانا للمرة الأولى، وأما إذا فقد الطفل كتابه أو أتلفه أثناء العام الدراسي، فيباع له بالسعر الرسمي للكتاب من المركز في المديرية".


وفي مرحلة التعليم الأساسي "توزع الكتب المدرسية المقررة والمطبوعات والمواد التعليمية على طلبة مرحلة التعليم الأساسي مجانا للمرة الأولى، في بداية العام الدراسي، على أن يتم تسليم الطبعات المعتمدة الأقدم فالأحدث، وإذا فقد الطالبة كتابه أو أتلفه أثناء العام الدراسي فيباع له بالسعر الرسمي للكتاب من المركز في المديرية". 


وأكدت التعليمات، أن الكتب المدرسية المقررة تستعمل لمدة سنة واحدة فقط، فيما تباع في مرحلة التعليم الثانوي للطلبة بالسعر الرسمي للكتاب، والذي حددته الوزارة من المؤسسة التعليمية الحكومية، وإذا فقد الطالب كتابه أو أتلفه أثناء العام الدراسي، فيباع له بالسعر الرسمي للكتاب من المركز في المديرية.

 

 

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