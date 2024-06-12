التربية تنهي استعداداتها لعقد امتحان التوجيهي

أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان العام، الذي تبدأ أولى جلساته يوم الثلاثاء 25 الشهر الحالي.

اضافة اعلان



وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماع لجنة التخطيط الموسع، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، ومديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم والثقافة العسكرية ووكالة الغوث، أن فرق العمل في المركز والميدان في جميع محافظات المملكة نفذت خطة الاستعدادات بأعلى مستويات المهنية وتحمل المسؤولية لضمان جاهزية مبكرة لعقد الامتحان.



ووجه القائمين على الامتحان للتعامل مع الطلبة بروح أبوية، وتوفير الأجواء النفسية الملائمة للتقدم للامتحان بكل سهولة ويسر.



وقال محافظة إن الوزارة شكلت فرقا لتفقد جاهزية القاعات التي سيعقد فيها الامتحان، وكذلك مراكز التصحيح، إذ تعمل على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة بما يلبي



احتياجات الطلبة من مياه الشرب والتهوية والإضاءة المناسبتين، وتزويدها بالمقاعد المريحة التي تناسب أحجام الطلبة وطريقة كتابتهم، واللوحات الإرشادية، وتوفر كافة المستلزمات التي تساعد على تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر.



وأضاف أن الوزارة قامت بتكليف الكوادر القائمة على عقد الامتحان من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين وتدريبهم على تنفيذ التعليمات الناظمة لعقد الامتحان.



وأشار إلى أن الوزارة راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم وغيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.



وقال إن الوزارة تعمل على تجهيز غرف عمليات في المركز والميدان لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول مجريات الامتحان من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع الكوادر القائمة على عقد الامتحان، مبينا أن ذلك سيتم بالشراكة والتنسيق مع وزارتي الداخلية بمختلف أجهزتها، والصحة، ووسائل الإعلام.



وجدد محافظة ثقة الوزارة بكوادرها القائمة على عقد الامتحان وفق ما هو مخطط له، مقدرا الجهود الكبيرة التي تبذلها خلال فترة الاستعدادات وعقد الامتحان.



ودعا خلال الاجتماع إلى الإسراع في توزيع الطلبة على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، والإفادة من تجربة العام الماضي في التعليم المهني التي لاقت استحسان أولياء الأمور لهذه التجربة التي تحقق النجاح فيها بصورة مميزة، مؤكدا جهود الوزارة المتواصلة لتذليل أي عقبات وتسهيل سير العمل فيه ليكون بشكل أفضل العام الدارسي المقبل.



وشدد على أهمية المتابعة من قبل مدراء التربية والتأكد من المواظبة على الدوام لجميع الطلبة خاصة طلبة الثانوية العامة؛ بهدف الحد من ظاهرة الغياب التي تفاقمت في السنوات الأخيرة سعيا لتقليص نسبة الغياب غير المبرر، مشيرا إلى أهمية دور مدراء التربية والمدراء المختصين ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين ومدراء المدارس ومساعديهم في ضبط العملية التعليمية.



وسيتقدم للامتحان 187725 مشتركا ومشتركة؛ منهم 131536 طالبا نظاميا، و56189 طالب دراسة خاصة، يتوزعون على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.

فيما سيعقد الامتحان في 756 مركزا في مديريات التربية، تشتمل على 1824 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة احتياط لكل مديرية، فيما بلغ عدد مراكز التصحيح 38 مركزا موزعة على محافظات المملكة.



وسيتقدم للامتحان 106 مشتركين في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على 14 قاعة، كما سيتقدم 23 مشتركا في مركز الحسين للسرطان، فيما سيتقدم للامتحان 611 مشتركا من الطلبة ذوي الإعاقة موزعين على، الصم 154، والكفيفون 93، وإعاقات حركية 152، وشلل دماغي 74، وضعاف البصر 138.



يشار إلى أن الجلسة الأولى للامتحان ستبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهرا.