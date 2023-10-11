التربية وجود للرعاية العلمية يعلنان نتائج مسابقة "سنبلة"

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اعلنت اليوم الاربعاء نتائج مسابقة مبادرة "سنبلة" التي اقامتها مؤسسة الجود للرعاية العلمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، وبدعم من البنك العربي.حيث شارك بالمبادرة حوالي 500 مدرسة حكومية من مختلف محافظات المملكة من خلال حوالي 600 مشروع تقدم للمسابقة، حيث تهدف المبادرة لتعزيز مفهوم الانتماء الى المدرسة كذلك بث روح التعاون والإيجابية بين المجتمع المحلي والمدارس المحيطة بها من خلال مبادرات تعمل على تحسين البيئة المدرسية للطلاب والمعلمين.وتعمل هذه المبادرات على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالبيئة التعليمية وتمكين المعلمين والمعلمات من خلال واقع تربوي جيد من خلال مشاركات ومساهمات الكوادر التعليمية في المدارس ، حيث نجحت المبادرة بتنفيذ أكثر من 800 مشروع على أرض الواقع خلال العام الدراسي 2022 - 2023في مدارس حكومية من مختلف مناطق المملكة.من جانبه، أشار مدير مؤسسة الجود ماهر قدورة إلى الدور الهام والمساهمة الفعّالة للمؤسسة في تهيئة الكوادر التعليمية ومنح تدريبات متعددة بطرق ابداعية لتمكين المعلم وتحويل التحديات التي يواجهها الى حلول يمكن تطبيقها ومتابعتها على أرض الواقع. كما تضمنت التدريبات على مجموعة من المهارات الحياتية مثل مهارات التواصل مع المجتمع المحلي ، والقدرة على حل المشكلات، والالتزام، والمرونة في مواجهة التحديات، واستغلال الوقت بطريقة ذكية، والذكاء العاطفي وغيرها.كما تقوم المؤسسة أيضًا بمتابعة مستمرة للمشاريع ، لضمان تحقيق الأهداف والنجاح في التنفيذ.واضاف ان مبادرات الجائزة بمثابة رسالة لجميع المدارس المشاركة في "سنبلة" مشيرا الى ان عمل واجتهاد المشاركين ، تركا بصمة لا تنسى في نفوس الطلاب والمجتمع ، معبرة عن الشكر لكافة الكوادر التعليمية والمدارس المشاركة كونهم جزءًا من هذه الرحلة .وبين ان اختيار أفضل المشاريع من بين مجموعة الأفكار المبدعة كان أمرًا صعبًا للغاية ، الا ان اللجنة تقييم المشاريع قامت بجهود كبيرة لهذه الغاية مشير الى دور وزارة التربية والتعليم الذي كان جزءاً من هذا التقييم بالإضافة لمحكمين من القطاع الخاص لديهم الخبرة في عمليات التقييم.وقال انه تم ومن خلال اللجنة مراجعة جميع المشاريع المرشحة بالإضافة الى عمل تقييم على تطبيق زووم للاستماع الى التفاصيل من طرف المشاركين ، حيث تم الاختيار بناء على معايير محددة من بينها الالتزام بشروط البرنامج، وضوح الفكرة واّلية تطبيقها، والتفاعل مع المجتمع المحلي لحل التحدي، والفريق المشارك ودوره، و تأثير المشروع على المدرسة والطلبة والمجتمع، واستدامة المشروع، والية توثيق المشروع.من جانبه اشاد الامين العام للشؤون التعليمية والإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة بدور المبادرة في تنمية وتفعيل العمل التطوعي لدى المدارس ، مثمناً جهود المدارس في المشاركة وتنفيذ العديد من المشاريع الابداعية في المدارس والمجتمعات.واكد على ان وزارة التربية والتعليم، ستقوم من خلال جميع مديريات التربية والتعليم بتكريم جميع المدارس المشاركة في جوائز مبادرة سنبلة وسيكون التكريم يليق بالمعلم وفي هذا العمل والانجاز الذي تم تحقيقه.وتاليا اسماء المدارس الفائزة بالجائزة ضمن فئاتها ال 8 وعددهم 32 مدرسة حيث فاز :الفئة الاولي جائزة اشراك المجتمع/ المركز الاول مدرسة زينب الأسدية الثانوية المختلطة بمشروع عبق الخير (مصلى المدرسة)، المركز الثاني مدرسة عسال الأساسية المختلطة بمشروع ساحة ومدخل المدرسة، المركز الثالث مدرسة بئر خداد الاساسية المختلطة بمشروع غرفة المناهل ، المركز الرابع مدرسة اسكان الجمارك الأساسية للبنات بمشروع اكسجين المدرسة.الفئة الثانية جائزة تأهيل غرف المعلمين: حيث فاز المركز الاول مدرسة حكما الأساسية للبنات بمشروع تصميم ، المركز الثاني مدرسة خولة بنت الازور الاساسية المختلطة بمشروع روق وقت فراغك ، المركز الثالث مدرسة النزهة الاساسية الاولى للبنات بمشروع لمسة عطاء تُعيد البهجة لغرفة المعلمات ، المركز الرابع مدرسة الكرامة الاساسية الثانية المختلطة بمشروع اعادة تأهيل غرفة المعلمات .الفئة الثالثة جائزة الصف المثالي: حيث فاز بالمركز الاول مدرسة البتراء الاساسية للبنات بمشروع مستقبلي في مهنتي ، المركز الثاني مدرسة السماكية الثانوية الشاملة المختلطة بمشروع غرفة النجوم ، المركز الثالث مدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية الثانية للإناث بمشروع مشغل الفن مرسم زمردة ، المركز الرابع مدرسة ميمونة بنت الحارث الأساسية للبنات بمشروع طاقتي لن تُهدر .الفئة الرابعة جائزة الحدائق (المساحات الخضراء): حيث فاز بالمركز الاول مدرسة أيدون بني حسن الأساسية المختلطة بمشروع مدينة السنبلة ، المركز الثاني مدرسة الحارث بن عمير الاساسية المختلطة بمشروع ركن السعاده والاشراق ، المركز الثالث مدرسة الرشايدة الثانوية المختلطة بمشروع حديقة الاستقلال السعيدة ، المركز الرابع مدرسة بلعما الثانوية الشاملة للبنات بمشروع حديقة مدرستي بين التحدي والإبداع .الفئة الخامسة جائزة المكتبة المدرسية: حيث فاز في المركز الاول مدرسة رفيدة الاسلمية الثانوية للبنات بمشروع تحويل غرفه صفيه الى مكتبه مدرسيه و مركز معرفه يخدم المجتمع ، المركز الثاني مدرسة المكيفتة الثانوية المختلطة بمشروع قارئ الحرف هو المتعلم وقارئ الكتاب هو المثقف ، المركز الثالث مدرسة صافوط الأساسية المختلطة بمشروع تيار المعرفة ، المركز الرابع مدرسة القاضي الفاضل الاساسية للبنين بمشروع المكتبة- خير جليس.الفئة السادسة جائزة المسرح المدرسي: حيث فاز بالمركز الاول مدرسة عبين الأساسية المختلطه بمشروع بمسرحي اجد سعادتي ، المركز الثاني مدرسة ابو عبيدة الاساسية المختلطة بمشروع خطوات ، المركز الثالث مدرسة كفرنجة الاساسية المختلطة بمشروع منصة مسرح الإبداع المدرسي السينمائي - مبادرة نتشارك متعة القراءة (بيئة جاذبة) ، المركز الرابع مدرسة مجادل الاساسية المختلطة بمشروع مسرحي ملكي.الفئة السابعة جائزة المرافق الصحية: حيث فاز بالمركز الاول مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بمشروع إستحداث مرافق المدرسة بطريقة عصرية وجعلها بيئة صحية وأمنة للطالبات ، المركز الثاني مدرسة الجوفة الاساسية المختلطة بمشروع بادر ونحن معك من أجل بصماتنا على مرافقنا الصحية ، المركز الثالث مدرسة فقوع الثانوية الشاملة للبنات بمشروع نظافتي مسؤوليتي ، المركز الرابع مدرسة اسماء بنت ابي بكر الاساسية للبنات بمشروع غرفه متعددة الأغراض(مطبخ واستراحة للمعلمات، مشغل مهني).الفئة الثامنة جائزة الفكرة المبتكرة: حيث فاز بالمركز الاول مدرسة أنس بن مالك الأساسية للبنين بمشروع استديو سنبلة التعليمي، المركز الثاني مدرسة الكرامة الثانوية المختلطة بمشروع إلعب و تعلّم ، المركز الثالث مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم الأساسية المختلطة بمشروع غرفة التكامل الحسي، المركز الرابع مدرسة إسكان الجامعة الثانوية بمشروع رغبة الطالبات بتعلم لغات اخرى.يذكر ان قيمة الجوائز لكل فئة كالتالي: الجائزة الاولى 1000 دينار ، الجائزة الثانية 700 دينار ، الجائزة الثالثة 500 دينار، الجائزة الرابعة 300 دينار.