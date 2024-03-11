التزام ملكي بالعدالة.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوي لغزة

د. ليث عبدالله القهيوي

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في وجود التحديات الإنسانية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، يبرز الدور الإنساني الذي يلعبه الأردن كنموذج يُحتذى به في تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين، خاصة في قطاع غزة المحاصر. ان المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، قد أثبتت مرارا وتكرارا التزامها بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه الأشقاء في فلسطين، وذلك من خلال سلسلة من الإنزالات الجوية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى أهالي غزة.الأردن لم يقتصر دوره على الدعم المادي فحسب، بل اتخذ خطوات فعالة لضمان وصول هذه المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها. واحدة من أبرز هذه الخطوات كانت عمليات الإنزال الجوي الضخمة التي تمت بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مما يعكس الدور القيادي والشخصي الذي يتخذه جلالته في العمليات الإنسانية.الأردن، من خلال سلسلة من الإنزالات الجوية، أظهر تفانيا وإصرارا في تقديم الدعم لغزة، رغم التحديات اللوجستية والسياسية. هذه الإنزالات، التي شملت مواد غذائية وطبية، لم تكن مجرد مساعدات إنسانية، بل كانت رسالة قوية إلى العالم بأسره عن أهمية التضامن في أوقات الأزمات. المشاركة الشخصية لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد في هذه العمليات تُبرز الأولوية التي يُعطيها للقضية الفلسطينية وتعزز من رمزية الدعم الأردني.هذه العمليات، التي تعد من أكبر العمليات الإغاثية التي نفذها الأردن، لم تكن فقط تأكيدا على التزام الأردن بدعم الشعب الفلسطيني، بل كانت أيضا دليلا على الإمكانيات الكبيرة والتنسيق العالي الذي يمكن أن تحققه المملكة في مجال العمليات الإنسانية. ان مشاركة جلالة الملك في هذه العمليات تُجسد الأهمية التي يوليها للمساعدات الإنسانية وتعزز من صورة الأردن كدولة رائدة في العمل الإنساني على المستوى الإقليمي والدولي.الجهود الأردنية لم تقتصر على الإنزالات الجوية فحسب، بل شملت أيضا حشد الدعم الدولي لجهود الإغاثة في غزة، وهو ما يُظهر الدور الدبلوماسي النشط الذي يقوم به الأردن في تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في القطاع والعمل على تحقيق تضامن دولي لدعم الفلسطينيين.الموقف الأردني يُعد تجسيداً للمبادئ الإنسانية التي تُوجه السياسة الخارجية للمملكة، مؤكداً على أن الأزمة في غزة ليست مجرد قضية سياسية، بل هي أزمة إنسانية تتطلب تحركاً عاجلاً وفعالاً. من خلال توجيه الدعم لغزة، يُظهر الأردن أن الدول يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تخفيف المعاناة الإنسانية، ويُحفز الآخرين على اتخاذ خطوات مماثلة.هذا النهج يُعزز من الأمل في إمكانية بناء مستقبل أفضل لأهل غزة، ويُظههر الأمل في إمكانية بناء مستقبل أفضل لأهل غزة، ويُظهر أن العالم لا يزال يضم دولاً وقادة ملتزمين بقيم الإنسانية والعدالة. من خلال الريادة الأردنية في العمل الإنساني، يُعزز الأردن مكانته كجسر للسلام والتضامن، مُشكلاً نموذجًا يُحتذى به في التعامل مع الأزمات الإنسانية.إن دور الأردن وقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم غزة يُظهر بوضوح أن العمل الإنساني والتضامن الدولي يمكن أن يكون لهما تأثير كبير في مواجهة الأزمات. الإنزالات الجوية ليست مجرد عمليات لوجستية لتوصيل المساعدات، بل هي أفعال ذات دلالة عميقة تُظهر الالتزام بالوقوف إلى جانب الضعفاء والمحتاجين في أوقات الأزمات. يُعد هذا النهج مثالًا على كيف يمكن للدول والقادة أن يسهموا في تعزيز العمل الإنساني العالمي، وكيف يمكن للتضامن أن يتخطى الحدود والسياسات ليُحدث فارقًا حقيقيًا في حياة الناس.والتزام الأردن بالقضية الفلسطينية يتجاوز الإطار الإنساني ليشمل البُعد السياسي والدبلوماسي، حيث يُظهر الأردن دعمًا قويا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مستفيدا من مكانته الإقليمية والدولية في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.في النهاية، يُعد الدور الذي يلعبه الأردن في دعم غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام، تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مثالا على الالتزام العميق والمستمر تجاه العدالة والإنسانية. والجهود الأردنية تعكس رؤية شاملة لمواجهة الأزمات الإنسانية وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدة على دور الدبلوماسية والعمل الإنساني في بناء جسور التفاهم والتضامن بين الشعوب والأمم.