الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التسلل الإسرائيلي: جواسيس الموساد وعملائه وتداعيات نشاطهم في الإقليم

د. نعيم الملكاوي
د. نعيم الملكاوي
في إطار متصاعد للتوترات في المنطقة بدأت الحرب تأخذ منحى آخر في الإقليم ، تصدرت الأنباء عن ظهور نشاط لعملاء وجواسيس الموساد على ساحات تواجد القيادات الفلسطينية وما التوتر الذي تشهدهاضافة اعلان

العلاقات" الإسرائيلية "– التركية في هذا الجانب يعد دليل على سلوك" إسرائيل "مسلكا آخر في حربها على الشعب الفلسطيني ، حيث شهدنا مؤخراً سلسلة من الأحداث التي تكشف عن توتر متزايد بين البلدين في مجال الاستخبارات والأمن .

في 2 يناير 2024، شهدت تركيا عملية اعتقالات واسعة النطاق استهدفت مجموعة يشتبه في تجسسها لصالح الموساد" الإسرائيلي ". أطلق على هذه العملية اسم" عملية الخلد ".

وفقا للسلطات التركية ، تمت مداهمة 57 موقعا في ثماني محافظات ، واعتقال 33 شخصا بتهم التجسس والاستطلاع ، حيث تم العثور معهم على عملات أجنبية وأسلحة غير مرخصة خلال هذه المداهمات وأجهزة اتصال وحواسيب ، والتحقيقات جارية معهم ولا تزال السلطات تتبع 13 شخصاً لم تتمكن من القاء القبض عليهم لتقديمهم الى العدالة في نطاق هذه العملية .

هذه الأحداث لم تكن الوحيدة ، فقد شهدنا اعتقالات سابقة في تركيا لأشخاص مشتبه بهم بالتجسس لصالح الموساد في الأعوام 2021 و 2022  مما يظهر التوتر الدائم بين الدولتين في هذا المجال .

وفي سياق متصل ان اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في هجوم بطائرة مسيرة في لبنان يؤكد معلومات الانتشار المكثف لهؤلاء الجواسيس والعملاء  ، علما بأن العاروري كان يقيم في تركيا وقــدم حديثا إلى لبنان مع الإبقـاء على عائلته هناك حيث كان يتردد عليها بشــكل مستمر .

هذا الحادث الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت شمال العاصمة اللبنانية ، أسفر أيضا عن استشهاد اثنين من قادة كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس .

على الرغــم من التركيز على الأحــداث في تركيا ، تُظهر المعلومــات الجديــدة أن جهاز الموساد "الإسرائيلي " قد نشر جواسيسه وعناصره في تركيا ولبنان .

في حين تتزايد أهمية الكشف عن وجود شبكات للموساد وعملائهم في المنطقة ، يتطلب الموقف من الدول المعنية أن تبقى في حالة يقظة وحذر حيال هذا النشاط الذي قد يشكل خرقا للأمن والسيادة الوطنية ، وتهديدا لحياة القادة الفلسطينيين المشاركين في الحرب الدائرة في قطاع غزة المتواجدين في دول المنطقة ، مما يجعل الأعين والعقول متيقظة للعديد من التساؤلات حول احتمال انتشارهم وإمكانية كشف تواجدهم من خلال عمليات أمنية مشابهة لتلك التي جرت في تركيا ، أو نتيجة لعمليات تكشف عن وجودهم ونطاق تأثيرهم وتغلغلهم كما حدث في بيروت ، في حين تبقى الاعين شاخصة وينتظر الجميع رد حزب الله اللبناني على انتهاك مناطق سيادته ونفوذه باغتيال العاروري ورفاقه ، وهل هذا الحدث شيكل انزلاقاً يجبر الحزب على الدخول الفعلي والمباشر في الحرب الحالية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
6395cc4bd2f39

لجنة فلسطين في الأعيان تدعو لتقديم شكوى ضد إسرائيل لدى الجنايات الدولية

04 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-01-03 at 2.55.29 PM

المحامون بمسيرة حاشدة: حاكموا الاحتلال على جرائمه

منذ 57 دقيقة
Untitled-1-1704217838

مجلس النقباء يدين اغتيال العاروري بعدوان صهيوني جبان

منذ3 ساعة
63839877931503042818

القوات المسلحة ترسل طائرة لإخلاء عائلة أردنية من السعودية

منذ4 ساعة
نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين تدين اغتيال قادة المقاومة في بيروت

نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين تدين اغتيال قادة المقاومة في بيروت

منذ6 ساعة
مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)

أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق واحتمال ضعيف لهطول الأمطار

منذ6 ساعة
file

المستقلة للانتخاب: سجل الأحزاب هو المرجع الوحيد لاعتماد تاريخ الانتساب

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

فجوة الرأي العام في فلسطين وإسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم

ماذا قالوا في الحرية والعنف وعنهما؟ (1-3)

حسني عايش |اليوم

ما بعد غزة

سائد كراجة |اليوم

أزمة حقيقية في أندية المحترفين

خالد خطاطبة |اليوم

في غزة أكبر حمية غذائية مفروضة في التاريخ: الإبادة بواسطة التجويع

د.منذر الحوارات |اليوم

رياح التغيير تكشف المستور وتستدعي "مرحلة معدلة" من حرب غزة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات | منذ18 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات | منذ18 ساعة
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات |31 كانون الأول 2023
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات |31 كانون الأول 2023
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
 