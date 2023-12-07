الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

التطوع.. قوة دافعة نحو تجديد الحياة الحزبية

رئيس قطاع الشباب في حزب تقدُّم د. مجدي محمد حمدان
رئيس قطاع الشباب في حزب تقدُّم د. مجدي محمد حمدان
في قلب الشرق الأوسط، حيث تتشابك خيوط التاريخ والسياسة بعمق، يبرز الأردن كمثال حي على السعي نحو تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية. في هذا السياق، يأتي دور التطوع كعنصر حاسم في تشكيل ملامح الحياة الحزبية وتعزيز النسيج الديمقراطي للمملكة. لقد أدركت القيادة الأردنية، برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، أن التطوع ليس مجرد عمل إنساني نبيل، بل هو أيضاً ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، يشارك بفعالية في صياغة مستقبل البلاد. هذه المقالة تستكشف كيف يمكن للتطوع أن يسهم في تقوية الأحزاب السياسية في الأردن، وتحليل الآثار المترتبة على ذلك في تعزيز العملية الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة.اضافة اعلان

فالتطوع، بمفهومه العام، هو إسهام فردي أو جماعي يتم بمحض الإرادة وبدون توقع مقابل مادي، يهدف إلى خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة. في الأردن، يمكن لهذا النوع من النشاط أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز الحياة الحزبية وتوطيد الديمقراطية.

أولاً، يسهم التطوع في تعزيز الوعي السياسي والمشاركة المدنية. من خلال العمل التطوعي ضمن الأحزاب السياسية، يتاح للمواطنين، وخاصة الشباب، فرصة للتعرف على العملية السياسية والمشاركة فيها بشكل مباشر. هذا التفاعل يساعد في خلق جيل واعٍ ومشارك بفعالية في الحياة السياسية للبلاد.

ثانياً، يعزز التطوع الشفافية والمساءلة في الأحزاب السياسية. الأحزاب التي تستقطب المتطوعين تتعرض للمزيد من الرقابة والتقييم الذاتي، مما يساهم في تحسين أدائها وزيادة مصداقيتها لدى الجمهور.

ثالثاً، يمكن للتطوع أن يساعد في بناء قدرات الأحزاب السياسية. المتطوعون، بما يحملونه من مهارات وخبرات متنوعة، يمكنهم تقديم مساهمات قيمة في تطوير استراتيجيات الأحزاب وتعزيز قدراتها التنظيمية والإدارية.

رابعاً، يسهم التطوع في تعزيز التنوع والشمولية داخل الأحزاب. من خلال استقطاب متطوعين من مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية، تصبح الأحزاب أكثر تمثيلاً للنسيج الاجتماعي الأردني.

خامساً، يعتبر التطوع وسيلة لتعزيز الروابط بين الأحزاب السياسية والمجتمع. من خلال المشاركة في مشروعات تطوعية تهدف إلى خدمة المجتمع، تستطيع الأحزاب تعزيز صورتها الإيجابية وترسيخ دورها كجزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.

يمكن للتطوع أن يكون أداة للتغيير والإصلاح السياسي. من خلال تبني أفكار ومبادرات جديدة من قبل المتطوعين، يمكن للأحزاب السياسية في الأردن أن تتطور وتستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية بشكل أفضل.

في ضوء ذلك، يصبح من الواضح أن دور التطوع في الأردن ليس مجرد إضافة هامشية للحياة الحزبية، بل هو عنصر أساسي يسهم في تنميتها وتطويرها. تنشيط الحياة الحزبية من خلال التطوع يساعد في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية ويعزز من قيم المشاركة والمسؤولية المدنية.

لتحقيق هذه الأهداف، يجب على الأحزاب السياسية في الأردن اعتماد استراتيجيات تسهل وتشجع على المشاركة التطوعية. هذا يشمل توفير فرص تدريب وتطوير للمتطوعين، وضمان تمثيلهم في صنع القرار داخل الحزب، وتبني سياسات تعزز الشفافية والمساءلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تسعى الأحزاب لإشراك المتطوعين في مشروعات تنموية واجتماعية تعود بالنفع على المجتمع ككل. هذه المشاركة تعمل على تقوية الروابط بين الأحزاب والمواطنين، وتسهم في تشكيل صورة إيجابية للأحزاب في أذهان العامة.

في ختام هذه المقالة، يبقى واضحًا أن التطوع في الأردن يمثل أكثر من مجرد مساهمة فردية؛ إنه ركيزة أساسية لتحقيق تقدم ديمقراطي حقيقي وملموس. من خلال التطوع، لا يكتفي المواطنون بالمشاركة في الحياة الحزبية، بل يشكلون جزءًا فعالاً من الديناميكية السياسية التي تعمل على تحفيز التغيير والنمو. إن الدور الذي يلعبه التطوع في تعزيز الديمقراطية في الأردن يُعد مثالاً يحتذى به، يُظهر كيف يمكن للمبادرات المدنية أن تُسهم في بناء مستقبل أفضل. هذا الالتزام المتجدد بالتطوع يعد بتقدم مستمر نحو مجتمع أكثر شمولية وديمقراطية، مجتمع يكون فيه صوت كل فرد مسموعًا ومؤثرًا.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مجلس الوزراء يقر نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023

مجلس الوزراء يقر نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023

منذ4 ساعة
أمين عمان يشارك في الاجتماع الوزاري لقمة تغير المناخ COP 28

أمين عمان يشارك في الاجتماع الوزاري لقمة تغير المناخ COP 28

منذ4 ساعة
مبنى أمانة عمان - (أرشيفية)

نقل تخمين غرب عمان للدائرة الرئيسية بالعبدلي الأحد

منذ6 ساعة
مجلس النواب - (أرشيفية)

نواب يبحثون آخر مستجدات قطاع غزة ويثمونون دور المستشفى الأردني الميداني

06 كانون الأول 2023
د. ليث عبدالله القهيوي

الأردن في قلب الصراع: تعزيز الجبهة الداخلية لدعم القضية الفلسطينية

05 كانون الأول 2023
406258072_1414878442795078_1421025311603819194_n

انعقاد دورة أصدقاء الشرطة في مدرسة مي زيادة الثانوية

05 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

أقلها جيش شعبي!

محمود الخطاطبة |اليوم

رؤية ولي العهد وجذب الاستثمارات

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

تطمينات رقمية في "الموازنة"

سلامة الدرعاوي |اليوم

حماس.. خطوة سياسية مهمة ومختلفة

سميح المعايطة |اليوم

الدولة فقط هي الحل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات | منذ20 ساعة
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 