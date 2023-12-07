التطوع.. قوة دافعة نحو تجديد الحياة الحزبية

د. مجدي محمد حمدان

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في قلب الشرق الأوسط، حيث تتشابك خيوط التاريخ والسياسة بعمق، يبرز الأردن كمثال حي على السعي نحو تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية. في هذا السياق، يأتي دور التطوع كعنصر حاسم في تشكيل ملامح الحياة الحزبية وتعزيز النسيج الديمقراطي للمملكة. لقد أدركت القيادة الأردنية، برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، أن التطوع ليس مجرد عمل إنساني نبيل، بل هو أيضاً ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، يشارك بفعالية في صياغة مستقبل البلاد. هذه المقالة تستكشف كيف يمكن للتطوع أن يسهم في تقوية الأحزاب السياسية في الأردن، وتحليل الآثار المترتبة على ذلك في تعزيز العملية الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة.فالتطوع، بمفهومه العام، هو إسهام فردي أو جماعي يتم بمحض الإرادة وبدون توقع مقابل مادي، يهدف إلى خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة. في الأردن، يمكن لهذا النوع من النشاط أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز الحياة الحزبية وتوطيد الديمقراطية.أولاً، يسهم التطوع في تعزيز الوعي السياسي والمشاركة المدنية. من خلال العمل التطوعي ضمن الأحزاب السياسية، يتاح للمواطنين، وخاصة الشباب، فرصة للتعرف على العملية السياسية والمشاركة فيها بشكل مباشر. هذا التفاعل يساعد في خلق جيل واعٍ ومشارك بفعالية في الحياة السياسية للبلاد.ثانياً، يعزز التطوع الشفافية والمساءلة في الأحزاب السياسية. الأحزاب التي تستقطب المتطوعين تتعرض للمزيد من الرقابة والتقييم الذاتي، مما يساهم في تحسين أدائها وزيادة مصداقيتها لدى الجمهور.ثالثاً، يمكن للتطوع أن يساعد في بناء قدرات الأحزاب السياسية. المتطوعون، بما يحملونه من مهارات وخبرات متنوعة، يمكنهم تقديم مساهمات قيمة في تطوير استراتيجيات الأحزاب وتعزيز قدراتها التنظيمية والإدارية.رابعاً، يسهم التطوع في تعزيز التنوع والشمولية داخل الأحزاب. من خلال استقطاب متطوعين من مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية، تصبح الأحزاب أكثر تمثيلاً للنسيج الاجتماعي الأردني.خامساً، يعتبر التطوع وسيلة لتعزيز الروابط بين الأحزاب السياسية والمجتمع. من خلال المشاركة في مشروعات تطوعية تهدف إلى خدمة المجتمع، تستطيع الأحزاب تعزيز صورتها الإيجابية وترسيخ دورها كجزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.يمكن للتطوع أن يكون أداة للتغيير والإصلاح السياسي. من خلال تبني أفكار ومبادرات جديدة من قبل المتطوعين، يمكن للأحزاب السياسية في الأردن أن تتطور وتستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية بشكل أفضل.في ضوء ذلك، يصبح من الواضح أن دور التطوع في الأردن ليس مجرد إضافة هامشية للحياة الحزبية، بل هو عنصر أساسي يسهم في تنميتها وتطويرها. تنشيط الحياة الحزبية من خلال التطوع يساعد في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية ويعزز من قيم المشاركة والمسؤولية المدنية.لتحقيق هذه الأهداف، يجب على الأحزاب السياسية في الأردن اعتماد استراتيجيات تسهل وتشجع على المشاركة التطوعية. هذا يشمل توفير فرص تدريب وتطوير للمتطوعين، وضمان تمثيلهم في صنع القرار داخل الحزب، وتبني سياسات تعزز الشفافية والمساءلة.بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تسعى الأحزاب لإشراك المتطوعين في مشروعات تنموية واجتماعية تعود بالنفع على المجتمع ككل. هذه المشاركة تعمل على تقوية الروابط بين الأحزاب والمواطنين، وتسهم في تشكيل صورة إيجابية للأحزاب في أذهان العامة.في ختام هذه المقالة، يبقى واضحًا أن التطوع في الأردن يمثل أكثر من مجرد مساهمة فردية؛ إنه ركيزة أساسية لتحقيق تقدم ديمقراطي حقيقي وملموس. من خلال التطوع، لا يكتفي المواطنون بالمشاركة في الحياة الحزبية، بل يشكلون جزءًا فعالاً من الديناميكية السياسية التي تعمل على تحفيز التغيير والنمو. إن الدور الذي يلعبه التطوع في تعزيز الديمقراطية في الأردن يُعد مثالاً يحتذى به، يُظهر كيف يمكن للمبادرات المدنية أن تُسهم في بناء مستقبل أفضل. هذا الالتزام المتجدد بالتطوع يعد بتقدم مستمر نحو مجتمع أكثر شمولية وديمقراطية، مجتمع يكون فيه صوت كل فرد مسموعًا ومؤثرًا.