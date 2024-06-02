 
الأحد 02 حزيران 2024
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"التطوير الحضري" توزع 91 قطعة سكنية في عمان والمفرق

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري
المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، عن توزيع 91 قطعة سكنية مخدومة بـ "الطرق والمياه والكهرباء" ضمن محافظة العاصمة "مشروع عمان 1" ومحافظة المفرق "مشروع ام الجمال" بشروط ومزايا البرنامج الوطني للإسكان، كما فتحت باب الاستفادة من مشروع المجد بمحافظة الزرقاء.

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وبحسب بيان المؤسسة اليوم الأحد، جاء هذا القرار ضمن احتفالات المؤسسة بعيد استقلال المملكة الـ"78" والعيد "25" لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

 


وأشارت الى أن القرعة أجريت عبر البث المباشر من خلال صفحة المؤسسة الرسمية على "الفيسبوك" أمس السبت.

 


ويقع مشروع عمان (1) ضمن لواء ماركا بمحافظة العاصمة والواقع في منطقة النصر المجاور لمدرسة النصر الصناعية، وتبلغ نسبة الدفعة الأولى 5 بالمئة من الثمن وتقسيط الباقي للمؤسسة مباشرة خلال مدة أقصاها 10 سنوات، بنسبة فائدة 4 بالمئة أو ما يعادلها بالمرابحة الإسلامية، ووفقاً للمواصفات المتمثلة بمعدل مسـاحات القطع (195-353) م2، ومعدل ثمن القطعة 15238- 24158 دينارا، ومعدل قيمة الدفعة الأولى 762-1208 دينارا، ومعدل القسط الشهري 147-232 دينارا.
ويقع مشروع أم الجمال بمحافظة المفرق، على الشارع العام- الطريق الدولي وتبلغ نسبة الدفعة الأولى 5 بالمئة من الثمن، وتقسيط الباقي للمؤسسة مباشرة لمدة أقصاها 10 سنوات وبفائدة 3,5 بالمئة أو ما يعادلها بالمرابحة الإسلامية، وفقا للمواصفات المتمثلة بمعدل مسـاحات القطع (325-591) م2، ومعدل ثمن القطعة 4961-9022 دينارا، ومعدل قيمة الدفعة الأولى 248-451 دينارا، ومعدل القسط الشهري 47-85 دينارا.


وأعلنت مدير عام المؤسسة جمانة العطيات، عن بدء استقبال طلبات الاستفادة من قطع أراض سكنية مخدومة بـ (الطرق والمياه والكهرباء) في مشروع المجد (م1ج1) في محافظة الزرقاء، ضمن المواصفات والتي تمثلت بمساحات القطع (239-461) م2، وثمن القطعة 16918-33445 دينارا، وقيمة الدفعة الأولى 846-1673 دينارا، والقسط الشهري 159-315 دينارا.


وقالت العطيات، "كل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الثامن والسبعين، والعيد الخامس والعشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش"، مستذكرةً المناسبات جميعها بدلالاتها العظيمة في مسيرة هذا الوطن.


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