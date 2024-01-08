الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التعليم العالي" تسترد أكثر من 90 ألف دينار من مكاتب مخالفة

"التعليم العالي" تسترد أكثر 90 ألف دينار من مكاتب مخالفة
"التعليم العالي" تسترد أكثر 90 ألف دينار من مكاتب مخالفة
تبذل مديرية مؤسسات التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهوداً جبارة لمتابعة شؤون مكاتب الخدمات الجامعية وما تقدمه للطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة خارج المملكة في جامعات غير أردنية،  حيث أعلنت الوزارة اليوم بأنها استردت ما مجموعه أكثر من (90) تسعين ألف دينار أردني من مكاتب خدمات جامعية لصالح الطلبة المشتكين لدى الوزارة على هذه المكاتب سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصة خلال العام  (2023).اضافة اعلان
وأضافت الوزارة بأنها وجهت عقوبات صارمة بحق مكاتب أخرى نتيجة مخالفات متنوعة، حيث تم توجيه عقوبة الإنذار ل (6) ستة مكاتب، كما تم إغلاق مكتبين إغلاقاً مؤقتاً، وإغلاق مكتب واحد إغلاقاً دائماً.
من جهة أخرى قامت الوزارة بإغلاق (37) سبعة وثلاثون مكتباً غير مرخصاً ومنشأةً مخالفة، وذلك بموجب كتب صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موجه إلى معالي وزير الداخلية نظراً لمخالفتهم أحكام نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة (2017).
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حذرت مراراً أبناءها الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن سواءً من خلال الإعلانات، أو الروابط، أو الصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما دعت الوزارة أبناءها الطلبة إلى التعامل فقط مع مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة لدى الوزارة، والمدرجة أسمائها على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي: www.mohe.gov.jo ، مع التأكيد على ضرورة قيام الطالب بتوقيع العقد المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاحتفاظ بالإيصالات المالية المفصلة التي توثق أي مبالغ مالية يتم دفعها للمكتب، وذلك للحفاظ على حقوقهم، حيث أن الوزارة تتابع أي شكاوى ترد إليها من الطلبة ضد مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة، مضيفةً بأنها لن تتهاون في أي مخالفات يرتكبها أي من هذه المكاتب، وأنه وفي حال تلقيها أي شكوى من أي طالب فإنها ستتخذ جميع الإجراءات التي ينص عليها نظام وتعليمات مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي شريطة أن يرفق الطالب مع الشكوى أي وثائق تدعمها.

كما حذرت الوزارة أيضاً أبنائها الطلبة من قيام بعض الأشخاص بالترويج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للدراسة في جامعات وهميه وأخرى غير معترف بها من قبل الوزارة، ودعت جميع الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن إلى ضرورة التأكد من أن الجامعة التي يرغب الطالب بالالتحاق بها معترف بها من قبل التعليم العالي الأردني، حيث يمكن لكل طالب الاطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها والمصنفة حسب الدول من خلال الرابط التالي: ;
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد استردت ما مجموعه أكثر من (110) مئة وعشرة ألف دينار أردني من مكاتب خدمات جامعية لصالح الطلبة المشتكين لدى الوزارة على هذه المكاتب سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصة خلال العام (2022).
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
26 شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تتجه إلى غزة

26 شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تتجه إلى غزة

منذ4 ساعة
توسع في خدمات مركز الخدمات الحكومي- المقابلين

توسع في خدمات مركز الخدمات الحكومي- المقابلين

منذ4 ساعة
طلاب "توجيهي" لحظة خروجهم من إحدى قاعات الامتحانات-(أرشيفية)

"تكميلية التوجيهي".. ارتياح نسبي للطلبة في امتحان الإنجليزي

منذ17 ساعة
سيف الجنيدي

الصيغة الأردنية في تفكيك الإيديولوجية الصهيونية

منذ17 ساعة
وزارة التربية والتعليم

التربية توضح سبب اختلاف دوام المدارس الحكومية عن الخاصة

منذ20 ساعة
422782_16_1704631335

158 ألف أسرة مستفيدة من المساعدات العينية والنقدية العام الماضي

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

بوصلتنا غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

4 تقييمات سياسية حساسة

ماهر أبو طير |اليوم

لا يرون.. لا يسمعون.. لا يتكلمون

جهاد المنسي |اليوم

الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

نضال منصور |اليوم

نظرة في العمق

يعقوب ناصر الدين |اليوم

قضيتان جامعتان.. هوية الدولة وميليشيات التهريب

سميح المعايطة |اليوم

تلك الحرب الضرورية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات | منذ17 ساعة
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات | منذ17 ساعة
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
 