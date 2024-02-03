"التنسيق الموحد" تستعد لقبول طلبة الدورة التكميلية 2024

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أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت أنه واستعداداً لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية 2024، والتي ستبدأ يوم غد الأحد ، فإن الوحدة قد أنهت تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني خاصةً التخصصات المطروحة للقبول بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 من خلال طلب القبول الموحد وعددها (371) تخصصاً لمرحلة البكالوريوس، و(148) تخصصاً لمرحلة الدبلوم المتوسط حيث يتضمن موقع الوحدة نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.وتدعو الوحدة جميع الطلبة الناجحين في إمتحان الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية 2024 وأولياء أمورهم للدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط الآتي www.admhec.gov.jo)) وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية الماضية 2023-2024 ، الأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.