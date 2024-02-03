السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التنسيق الموحد" تستعد لقبول طلبة الدورة التكميلية 2024

إعلان هام من القبول الموحد لحملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية
"التنسيق الموحد" تستعد لقبول طلبة الدورة التكميلية 2024
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت أنه واستعداداً لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية  2024، والتي ستبدأ  يوم غد الأحد ،  فإن الوحدة قد أنهت تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني خاصةً التخصصات المطروحة للقبول بداية الفصل الدراسي الثاني  للعام الجامعي  2023-2024 من خلال طلب القبول الموحد وعددها (371) تخصصاً لمرحلة البكالوريوس، و(148) تخصصاً لمرحلة الدبلوم المتوسط حيث يتضمن موقع الوحدة نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.اضافة اعلان
وتدعو الوحدة جميع الطلبة الناجحين في إمتحان الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية  2024 وأولياء أمورهم للدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط الآتي www.admhec.gov.jo)) وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية الماضية 2023-2024 ، الأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صندوق الحسين للإبداع بصدد اطلاق برنامج مشاريع التخرج لطلبة الجامعات

صندوق الحسين للإبداع بصدد اطلاق برنامج مشاريع التخرج لطلبة الجامعات

منذ2 ساعة
انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة وباردة

أجواء باردة جدًا اليوم وزخات في شمال ووسط المملكة

منذ4 ساعة
b012a95b-1dda-45b4-b421-bb9098a562ad

نشر دراسة “تجريم اغتيال الشخصية بالوسائل الإلكترونية” للدكتور برجس الشوابكة في مجلة علمية أميركية

منذ21 ساعة
9a2fd850-aa03-4059-b146-0c9977975b72

مسيرة وسط البلد: تقويض الأونروا لن يمر

منذ22 ساعة
362675_20_1706601149

الأردن.. توقع هطول زخات ثلجية فوق المرتفعات وسط أجواء باردة جدا

02 شباط 2024
العملة-الأردنية-قسمتها-وفئاتها-وأكثر

مكاتب استقدام العاملين تسترد 288 ألف دينار من الهيئة العامة

01 شباط 2024
افكار و مواقف

إيران تتمدد والعالم عاجز

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات | منذ15 ساعة
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
 
 