الثروة الزراعية والحيوانية في موجة الحر.. إرشادات لتجنب الكوارث

عبد الله الربيحات

حذرت جهات زراعية من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على القطاعين النباتي والحيواني، مبينة أن الارتفاع في درجات الحرارة يؤثر سلباً على المزروعات بوجه عام، وعلى الأشجار المثمرة على وجه الخصوص لاسيما أشجار الزيتون وثمارها.

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ودعت المزارعين إلى ري مزروعاتهم ليلاً لضمان عدم جفاف تلك الأشجار، والتوقف عن بعض العمليات الزراعية مثل التطعيم والتسميد الكيماوي ورش المبيدات الكيماوية وتأخيرها لحين انحسار موجات الحر.



أما بالنسبة للثروة الحيوانية فبينت الجهات ضرورة زيادة كمية مياه الشرب الباردة النظيفة مع زيادة عدد المشارب، فضلاً عن أهمية إعطاء كميات علفية طازجة صباحية وأخرى مسائية، إلى جانب اللجوء لوسائل التبريد الاصطناعي في حالات الحر الشديد من خلال المراوح والتبريد الصحراوي.



وفي هذا الصدد، دعا المركز الوطني للبحوث الزراعية العاملين في القطاع الزراعي إلى الالتزام بالعمليات الزراعية (ري، قطف،…) في أوقات الصباح الباكر، أو مساء، وكذلك ارتداء غطاء للرأس للوقاية من أشعة الشمس، ولباس ملابس بألوان فاتحة، وأحذية ملائمة تجنبا للدغات الزواحف والحشرات، مع تجنب العمل الفردي وذلك لسرعة الإسعاف عند الضرورة.



وبين المركز في بيان له أمس الإجراءات الوقائية للمزارعين لتفادي موجات الحر، للقطاعات، ومنها الإنتاج النباتي، حيث نصح أصحاب الزراعات المحمية بالري صباحًا أو مساء على أوقات متقاربة، وتفادي الري في ساعات الظهيرة.



كما نصح بعدم التسميد أثناء موجة الحر لتفادي تأثيرها الضار على النباتات، ولتوفير رطوبة جوية. ولتخفيض درجة الحرارة داخل البيوت البلاستيكية يفضل الري الضبابي في ساعات النهار فقط.



ونصح باستخدام الري الضبابي عند ارتفاع درجة الحرارة في ساعات النهار فقط، وبالري بكمية من 60-70 % من السعة الحقلية في أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

كما دعا المركز إلى تفقد النقاطات لتفادي تسكيرها وعدم وصول المياه للنباتات، وبتظليل البيوت البلاستيكية برش الشيد أو التراب، فضلا عن إجراء عملية غسل للشبك من الداخل لزيادة التهوية.



ونصح بعدم إغلاق البيوت بالنايلون وتركها مفتوحة في جميع الاتجاهات لتفادي سقوط أزهار البندورة، وبالري في أوقات متقاربة صباحًا لتفادي سقوط أزهار البندورة وتنزيل النباتات بحيث لا يزيد ارتفاعها على 1.5 متر.



وبالنسبة للزراعة المكشوفة، نصح بريها مساء وبكمية وافرة من المياه وعلى أوقات متقاربة، وبعدم التسميد في أثناء موجة الحر لتأثيرها الضار على النباتات، وفيما يتعلق بالخضار البعلية، نصح باستخدام أسلوب الري التكميلي مساءً لري الأشتال.



ولإزالة ومقاومة الأعشاب بين الأشتال، نصح بعزق التربة حول الأشتال لتقليل فقد المياه من التربة، وبتظليل الثمار ببقايا النباتات وتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.



وفي ما يتصل بالأشجار المثمرة، دعا لاستخدام أسلوب الري التكميلي مساء لري الأشجار، ناصحا بإزالة الأعشاب الجافة تحت الأشجار لتفادي الحريق، وتظليل الثمار وتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.



أما بالنسبة للمناحل، ولتقليل تأثير درجات الحرارة المرتفعة، دعا النحالين إلى توسيع مداخل الخلايا لزيادة التهوية داخل الخلية، وتقريب النحل من الأماكن المظللة تحت الأشجار، ووضع الغذايات فوق العاسلة لعزل العاسلة عن الجو الحار المحيط، علاوة على توفير مصدر مياه نظيف قريب ومتجدد، لعدم إجهاد النحل بالبحث عن مصادر مياه في الطقس الحار.



ودعا كذلك إلى رش الماء البارد على أرضية المنحل في ساعات الظهيرة في أثناء موجات الحر، وإزالة جميع البراويز الزائدة على حاجة النحل خوفًا من انصهارها، ومن ثم خسرانها، وخوفًا من إضعاف الخلايا.



وبالنسبة لقطاع الإنتاج الحيواني، دعا المركز إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتفادي موجات الحر في مزارع المجترات (الأبقار والأغنام)، من خلال طلاء خزانات المياه باللون الأبيض ووضع مكعبات من الثلج في حالة ارتفاع درجات الحرارة إلى درجات قصوى.



وأكد ضرورة وضع هوايات داخل مزارع الأبقار لتلطيف الجو، وكذلك جهاز لضخ الماء على شكل ضباب، وتجنب تزاحم الحيوانات داخل المزرعة، وزيادة المساحة بين الحيوانات لتقليل الإجهاد الحراري، إضافة إلى وضع مشارب الماء في مكان مظلل وبارد بعيدًا عن أشعة الشمس لتفادي سخونة المياه، ووضع الحيوانات القريبة من الميلاد والمواليد في أماكن باردة مع توفير المياه الباردة المزودة بفيتامين c لتقليل الإجهاد الحراري.



وفي حالة هبوب رياح الخماسين يجب إغلاق ستائر المزرعة وتشغيل نظام الرش فوق سطحها، وجز صوف الأغنام وعمل مغطس مائي مع مادة مطهرة لقتل الحشرات الضارة، إضافة إلى تقديم الأعلاف المركزة في الصباح الباكر، وبعد العصر، ووضع الأعلاف الخضراء للحيوانات، وضرورة تلقيح الحيوانات في ساعات الصباح الباكر أو في ساعات المساء حتى تتم عملية التلقيح بشكل مناسب وزيادة الخصوبة.



ودعا لتلافي إعطاء التطعيمات في وقت الظهيرة، بل في ساعات المساء.



وبالنسبة لمزارع الدواجن، دعا للتقليل من أعداد الطيور المرباة مقارنة بباقي فصول السنة بنسبة 20-25 %، ودهان السقف باللون الأبيض لعكس أشعة الشمس التي تسقط عليه أو تغطية السقف بجريد النخل أو وضع شوادر علوية بارتفاع متر واحد، ورشها بالمياه وذلك لتجنب تعرض السقف لأشعة الشمس المباشرة.



كما نصح بدهان خزانات المياه والتوصيلات باللون الأبيض أو تغطيتها بالخيش المبلول وترطيبه باستمرار أو محاولة وضع خزانات المياه داخل المزرعة، وإذا أمكن تبريد المياه داخل الخزان بوضع مكعبات الثلج فيها، وتقليل سماكة الفرشة بحيث لا تزيد على 5 سم، فضلا عن تقديم العلف في ساعات الصباح الباكر، ورفع المعالف من أمام الطيور عند بدء ارتفاع درجة الحرارة مع إعادتها عند انكسار موجة الحر.



ونصح بزيادة عدد السقَّايات، مع رفع مستوى الماء فيها لتمكين الطائر من ترطيب جسمه خصوصًا العرف، وتشغيل المراوح إن وجدت، وحتى بعد انحسار موجة الحر في ساعات المساء لكي يتمكن الطائر من التخلص من الحرارة المختـزنة في جسمه، وتشغيل الرشَّاشات ويفضل الرشاشات الضبابية لنثر المياه فوق الطيور بصورة متقطعة (دقيقة واحدة كل 10 دقائق)، وكذلك في مزارع الدجاج البيَّاض نظرًا لارتفاع الأقفاص عن الأرضية، ويستحسن تركيب رشَّاشات فوق السقف لتبريده على أن يتم تسريب الماء النازل منها على ستائر الخيش الجانبية لترطيبها.



ودعا لإضافة فيتامين C لماء الشرب، وعند هبوب رياح الخماسين يجب إغلاق فتحات التهوية في الجهة التي يدخل منها الهواء الساخن وتركيب ستائر من الخيش في الواجهات المعرضة للشمس مع ترطيبها باستمرار بالماء، ويفضل زراعة الأشجار المظللة حول المزرعة وذلك لتلطيف الجو المحيط بالمزرعة والتبريد على الطيور.



اتحاد المزارعين



بدوره قال الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين إن ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلها له سلبيات على الثروتين النباتية والحيوانية.



وأضاف الاتحاد أن من المتوقع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أن تنخفض أسعار الخضار والفواكه نتيجة فائض الإنتاج لدى أسواق الجملة المركزية.



وبين أن الفائض ستصحبه سرعة في النضوج، مما يجبر كثيرا من المزارعين على سرعة القطف خوفا من تلف المحصول، وهذا الانخفاض في الأسعار تصاحبه تكلفة إضافية على المزارع نتيجة استخدامات المياه لغايات الري، وارتفاع فاتورة الطاقة، وسيصاحبه أيضا طلب متواضع في هذه الأجواء الحارة نظرا لضعف القوة الشرائية في الثلث الأول من الشهر، مبديا تخوفه من انهيار أسعار الخضار والفاكهة.



وبين أن هذه الأجواء يصحبها غبار، وهو يعتبر بيئة خصبة لظهور بعض الآفات الزراعية مثل العناكب، داعيا المزارعين إلى مزاولة الري في ساعات المساء المتأخرة.



وبالنسبة للثروة الحيوانية، بين الاتحاد أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى نفوق العديد من المواليد في حال عدم وجود تهوية في بعض المزارع، وعدم تقديم الماء باستمرار لها.



مديريات الزراعة



من جهتها، دعت مديريات الزراعة في المحافظات في بيان لها أمس المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، إلى الأخذ بالاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الصحيحة للتقليل من الآثار السلبية لموجة الحر التي تؤثر على المملكة.



وأكدت المديريات في بيانها ضرورة ري المزروعات في ساعات المساء او الصباح الباكر، لاسيما الأشجار المثمرة كالعنب وعدم استخدام الأسمدة والمبيدات إلا عند الضرورة،



كما دعت مربي الثروة الحيوانية، الى توفير كميات كافية من المياه وضرورة إبقاء قطعانهم في أماكن مغطاة (داخل الحظائر) لتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة وعدم التنقل بها خلال ساعات الظهيرة.



ولفت إلى أنه بالنسبة لمربي الدواجن فيجب تقديم العلف في ساعات الصباح الباكر، وعند انخفاض الحرارة (مع ساعات المساء) ومراقبة درجات الحرارة داخل البركسات والتأكد من توفر كميات كافية من الماء في الخزانات، وتشغيل المراوح إن وجدت داخل البركسات.

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