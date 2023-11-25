الجامعة الهاشمية تنعى طالبها شهيد جنين

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نعت الجامعة الهاشمية الشهيد الطبيب "شامخ كمال أبو الرب" خريج كلية الطب البشري في الجامعة الهاشمية الذي ارتقى صباح اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة جنين بفلسطين.ونشرت الجامعة النعي عبر صفحتها على الفيسبوك: "قال تعالى"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره تنعى أسرة الجامعة الهاشمية ممثله برئيسها الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون، الشهيد الطبيب "شامخ كمال أبو الرب" خريج كلية الطب البشري في الجامعة الهاشمية الذي ارتقى صباح اليوموفي هذا المقام إذ نتقدم من ذوي الشهيد بأصدق مشاعر الحزن والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن العزاء".وكانت أفادت مصادر صحية فلسطينية، باستشهاد الطبيب أبو الرب (25 عاما)، واصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.