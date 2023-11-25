السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجامعة الهاشمية تنعى طالبها شهيد جنين

405746081_689476029946950_5956652407336783557_n
الشهيد الطبيب "شامخ كمال أبو الرب"
نعت الجامعة الهاشمية الشهيد الطبيب "شامخ كمال أبو الرب" خريج كلية الطب البشري في الجامعة الهاشمية الذي ارتقى صباح اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة جنين بفلسطين.اضافة اعلان

ونشرت الجامعة النعي عبر صفحتها على الفيسبوك: "قال تعالى"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره تنعى أسرة الجامعة الهاشمية ممثله برئيسها الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون، الشهيد الطبيب "شامخ كمال أبو الرب" خريج كلية الطب البشري في الجامعة الهاشمية الذي ارتقى صباح اليوم

وفي هذا المقام إذ نتقدم من ذوي الشهيد بأصدق مشاعر الحزن والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن العزاء".

وكانت أفادت مصادر صحية فلسطينية، باستشهاد الطبيب أبو الرب (25 عاما)، واصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
98d11500-69f4-11ee-b3d9-5b35fd5cc26b

الميثاق: ندعو الاردنيين للاستعداد للحرب وقفا لمحاولات تهجير الفلسطينيين

منذ 39 دقيقة
pic_90273_800

نصر.. ونصر كبير لمن يشكك!

منذ 41 دقيقة
الصفدي

الصفدي: "إسرائيل" تعادي كل من يطالب بوقف إطلاق النار ولا تريد الإصغاء

منذ4 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-24 at 1.23.31 PM

حشود في البلد يهتفون للمقاومة ويطالبون بإلغاء وادي عربة (فيديو)

24 تشرين الثاني 2023
1700811369753 (2)

الأشغال تتعامل مع انقلاب شاحنة على طريق النقب

24 تشرين الثاني 2023
WhatsApp Image 2023-11-23 at 4.00.05 PM

شيوخ ووجهاء من قبيلة الحويطات يؤكدون وقوفهم خلف الملك لدعم الأشقاء في فلسطين

23 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

ولي العهد في العريش.. عزة وفخار

د. محمد حسين المومني |اليوم

هل تشكل الهدنة بداية لوقف نهائي للعدوان؟

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 