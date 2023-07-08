السبت 08 تموز 2023
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الجثة متحللة فوق الخزانة.. هذه تفاصيل مقتل أربعينية في النزهة

الجثة متحللة فوق الخزانة.. إليكم تفاصيل مقتل أربعينية في النزهة
الجثة متحللة فوق الخزانة.. هذه تفاصيل مقتل أربعينية في النزهة
كشف مصدر مقرب من التحقيق في العثور على جثة امرأة أربعينية في منزلها مساء أمس في جبل النزهة، أن المشتبه به في قتلها هو زوجها الذي يحمل جنسية عربية.
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وفي التفاصيل قال المصدر لـ"الغد"، إنه تم العثور على جثة أربعينية شبه متحللة موضوعة فوق خزانة الملابس بعد تعرضها لعدة طعنات في الصدر والخاصرة، من قبل المشتبه به زوجها الذي يحمل الجنسية العربية وهو خارج البلاد حالياً.

وبين المصدر، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الجريمة يعود لخلافات مالية بين الضحية وزوجها.

واكتشفت الأجهزة الأمنية الجثة بعد ورود بلاغ من والدة الضحية بعد انقطاع الاتصال بها لأكثر من يومين وجميع الهواتف لا تجيب إما للضحية أو لزوجها.

لتذهب الأم إلى منزل ابنتها بعد تكرار الاتصالات، وتتمكن من سماع صوت هاتفها أثناء الرنين من خارج الشقة، على إثرها قامت الأم بالاتصال مع الأجهزة الأمنية الذين حضروا مباشرة وعثروا على الجثة فور دخولهم الشقة.

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