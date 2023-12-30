الجماعات المسلحة في دول الجوار وأثرها على الأمن الوطني الأردني

محمد السحيم*



بعد اندلاع الثورات العربية عام 2011، او ما يسمى بالربيع العربي، ظهر نظام بيئي جديد في منطقة الشرق الأوسط، وهو نظام تكتلات الجماعات المسلحة والعصابات في دول الجوار في سوريا والعراق واليمن ولبنان نتيجة للفراغ الامني، الذي أوجد بيئة خصبة لممارسة نشاطها، وتقود هذه الجماعات قوى غير مستقرة من "أمراء الحرب"، يتلقى بعضهم إعانات مالية من بلدان أخرى، والبعض الآخر يمول نفسه من خلال النهب والإتجار بالمخدرات والإرهاب.

وقد تم بناء هذه الجماعات غير الحكومية ضد الأنظمة الحاكمة تارة ومع بعض الأنظمة المعارضة تارة أخرى، بحجة الدفاع عن أمن البلد الحاضن لهذة الجماعات ،الأمر الذي ساهم في ترسيخ وجودهم في هذة الدول الفاشلة وتغلغلهم في كافة شؤون الحياة .

يرى المعتدلون في هذه الدول أن عملية القضاء على هذة الجماعات والعصابات المسلحة تحتاج الى مساعدة من دول خارجية ذات تاثير وقوة سياسية وعسكرية ذلك ان تغلغل هذة الجماعات في هذه الدول وصل إلى حد التاثير في اتخاذ القرار السياسي والعسكري وان قتال هذه الجماعات سيكون في مناطق معقدة للغاية، إذا علمنا أن نسبة كبيرة من السكان المحليين موالية لهذه الجماعات المسلحة التي تشكلت على أسس طائفية بحتة.

تكمن خطورة هذه الجماعات والعصابات المسلحة ايضاً في انها أصبحت المورد الرئيسي للمقاتلين في مناطق النزاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان والسودان وقد أدى ظهورها إلى إضعاف الحكومات، وتهميش الأحزاب السياسية التقليدية، ودخولها في المعترك السياسي من خلال إنشاء خطوط جديدة من خلال توزير وزراء ومقاعد نواب من هذة الميليشيات حتى غدت هي القوى المسيطرة على القرارات السيادية في هذه الدول.

أثرت هذه الجماعات المسلحة سلباً على وجود الدولة القومية في العالم العربي، كما أثرت على تقسيم مجتمعات الدولة على أسس طائفية، بعد ان كانت هذه الدول تشكل فسيفساء من السكان بغض النظر عن الطائفة أو القومية .

إن تعاون هذه الجماعات والعصابات المسلحة فيما بينها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وما ظهر من دعم وتنسيق متبادل في الآونة الأخيرة، يشكل خطرا وتهديدا ليس على البلد الحاضن بل على دول الجوار. وخاصة الاردن والسعودية والامارات .

إن محاولة هذه التنظيمات غير الشرعية زعزعة أمن الأردن ومحاولة إحداث البلبلة أصبحت واضحة وصريحة وتسير ضمن خطة مدروسة ، وليس صدفة أن نتعامل مع محاولة إدخال كميات من الأسلحة والمخدرات من الحدود الشمالية، وفي نفس الوقت تتحشد هذه المجموعات على بوابة الاردن الشرقية بقصد الدفاع عن فلسطين مع ان حجم التنسيق بين هذه الجماعات يتيح لها حرية الحركة داخل سوريا ولبنان، الأقرب إلى الحدود الإسرائيلية.

هذه الجماعات غير مسيطر عليها من الدول الحاضنة ولا تمتلك القدرة على ردعها، ولها تأثير مباشر على عدم استقرار الدول نفسها والمنطقة برمتها مما سبب في فقدان الأمن القومي العربي، خاصة وأن هذه الجماعات تمتلك جيوشا وأسلحة متطورة من جهات خارجية ومن بعض دول الإقليم، مما يؤثر سلباً على أمننا القومي الأردني والأمن القومي العربي وسيبقى في ظل هذه التنظيمات على المحك ولن ينعم بالأمن والاستقرار إلا بالقضاء على هذه الجماعات واستعادة سيطرة حكومات هذه الدول على أراضيها.

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*العميد ركن متقاعد