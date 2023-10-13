الجمعة.. أجواء خريفية معتدلة

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تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة، ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، معتدلة الحرارة بوجه عام مع تواجد للغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تزداد نشاطا بعد ساعات الظهيرة خاصة في شرق المملكة.وتتأثر المملكة الأحد، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء محدودة من جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.وتبقى المملكة الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية لطيفة الحرارة والرطبة، حيث تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13، وفي مرتفعات الشراة 23 - 11، وفي مناطق البادية 29 - 14، وفي مناطق السهول 27 - 16، وفي الأغوار الشمالية 34 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 32 - 21، وفي خليج العقبة 33 - 21 درجة مئوية.