الجمعة 30 حزيران 2023
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الجمعة.. أجواء صيفية معتدلة الحرارة في الأردن

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الأردن - ارشيفية
تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتبقى الأجواء الأحد، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 20 درجات مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14 وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 36 - 22، وفي مناطق السهول 30 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.
--(بترا)
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