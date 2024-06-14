الجمعة: استمرار تأثير الموجة الجافة والحارة على الأردن

يستمر اليوم الجمعة، تأثير الموجة الجافة والحارة على المملكة، وتبقى الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

اضافة اعلان



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف، ومن خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن، ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية، ومن خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.



وبحسب التقرير، تبقى درجات الحرارة العظمى يوم غد السبت، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية، وتبقى الأجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



ويستمر الأحد، تأثير الموجة الحارة على المملكة، وتكون الأجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتبقى الاثنين الأجواء جافة وحارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 40 - 28 درجة مئوية، وفي غرب عمان 38 - 25، وفي المرتفعات الشمالية 36 - 22، وفي مرتفعات الشراة 36 - 21، وفي مناطق البادية 44 - 26، وفي مناطق السهول 40 - 27، وفي الأغوار الشمالية 46 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 46 - 30، وفي البحر الميت 45 - 29، وفي خليج العقبة 47 - 30 درجة مئوية.