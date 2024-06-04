 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تزور نقابة المحامين

الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تزور نقابة المحامين
الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تزور نقابة المحامين
استقبل نقيب المحامين الأردنيين، الأستاذ يحيى سالم محمد أبو عبود، اليوم وفداً من الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات برئاسة الدكتور موسى الطريفي في إطار تعزيز التعاون بين النقابة والجمعية لمكافحة آفة المخدرات التي تهدد المجتمع الأردني.اضافة اعلان
وأشار الطريفي بحضور اعضاء الجمعية والنقابة المحامي سالم صقر ، بيان وهبة ، طلال العلاوين، رهام القيسي ،عمر القيسي، يوسف ابو عبدون، إلى أن الزيارة تأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، سواء العامة أو الخاصة، لتحقيق أهداف الجمعية الرامية إلى بناء مجتمع آمن وخالٍ من المخدرات.
وقدم الطريفي خلال اللقاء شرحاً موجزاً عن الجمعية، وجهودها المحلية والدولية في مكافحة المخدرات، مستعرضاً عدة مواضيع من الملف القانوني للجمعية، بما في ذلك مقترحات لتغليظ العقوبات على جرائم المخدرات وتفعيل قانون الصحة العامة بما يخص إلزامية العلاج.
وأكد ، نقيب المحامي الأستاذ يحيى أبو عبود، على استعداد النقابة للتعاون المشترك في عدة محاور، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود لمواجهة هذه الآفة التي تهدد المجتمع. 
ورحب بفكرة تنفيذ مشروع توعية في مدارس المملكة، مشيراً إلى إمكانية توفير محامين لإلقاء محاضرات توعوية قانونية للطلبة بهدف زيادة وعيهم بمخاطر المخدرات.
وفي ختام الزيارة، اتفق الطرفان على صياغة مذكرة تفاهم تمهيداً لتوقيعها في أقرب وقت ممكن، حيث ستتضمن هذه المذكرة مجالات التعاون المشترك والمشاريع المشتركة التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين نقابة المحامين والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات.
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