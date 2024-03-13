الأربعاء 13 آذار 2024
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الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا

الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا
الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا
أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الأربعاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية. اضافة اعلان

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية و إدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية

وأضاف المصدر أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وتراجعهم برفقة آخرين إلى داخل العمق السوري

وبين المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وجرى تسليمها إلى الجهات المختصة

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل مع أي تهديد على الواجهات الحدودية للمملكة، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني وترويع المواطنين.

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