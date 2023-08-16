الحاجة لتوسيع التدابير غير السالبة للحرية في "عدالة الأحداث"

هديل غبّون

كشفت دراسة تحليلية حديثة حول التدابير غير السالبة للحرية المطبقّة على الأحداث في الأردن، أن نسبة هذه التدابير المطبقة من مجموع قضايا الأحداث المرتكبة خلال 2019-2021 لم تتجاوز 5 % من إجمالي القضايا، وأن تغطية هذه التدابير في قانون الأحداث النافذ لسنة 2014 "محدود" ومحصور على المادة 24 منه.

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وأطلق نتائج هذه الدراسة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أمس الأربعاء، إلى جانب الدليل الإرشادي الأول للتدابير غير السالبة للحرية للأحداث، خلال الاجتماع الدوري للجنة التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث في مقر المعهد القضائي.



وأظهرت الدراسة التي أعدها الباحث الدكتور طلال العبداللات، بأن 350 حدثا خلال الأعوام 2019-2021، قد تم تحويلهم لتنفيذ تدابير غير سالبة للحرية، وبنسبة إجمالية لم تتجاوز 5 % من مجموع القضايا المرتكبة، وأن الإحالات انحصرت في المحافظات الكبرى، فيما أكدت الدراسة أنه لا يوجد سوى 4 جمعيات معتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ القرارات القضائية غير السالبة للحرية، وأن الوزارة لم تتمكن من تأهيل عدد من الجمعيات والتعاقد معها والإشراف عليها لأسباب تتعلق بشح الموازنات في تلك الفترة.



في الأثناء، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، أهمية العمل التنسيقي المشترك لإنجاز المشاريع ونجاحها، مشيرا إلى إيلاء ملف الأحداث الاهتمام الكامل والدعم الذي يصب في مصلحة الأحداث.



وأوضح أن الدراسة تهدف لتحديد الثغرات والفجوات في مجال تطبيق التدابير غير السالبة للحرية ليصار الى ردمها وسد ما أمكن منها بالتعاون مع جميع الشركاء، فيما بيّن أن الدليل الإرشادي يهدف إلى توفير أداة مرجعية ومنهجية قابلة للتطبيق تخاطب العاملين مع الأحداث عمومًا وتركز على التدابير غير السالبة للحرية على وجه الخصوص، ضمن منظومة إجراءات تتواءم مع المعايير والمواثيق الدولية والتشريع الوطني والممارسات الفضلى.



من جهته، أكد أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي في كلمته، صعوبة تطبيق العقوبات القانونية على الأحداث الذي دفع القضاة لتوحيد جهودهم لإثراء هذا الدليل بالاستناد الى المعايير الدولية والقوانين الداخلية ذات العلاقة، الى جانب الاستعانة بالخبراء النفسيين والاجتماعيين.



وأكد المسيمي أهمية العمل التشاركي بين الأطراف المعنية بالعدالة التصالحية للأحداث، مشيرا إلى تركيز اللجنة في مناقشاتها على التدابير البديلة المتعلقة بالأحداث وتسوية النزاعات المتعلقة بهم، وتطبيق الآليات لمصلحة الطفل الفضلى، وتحقيق الحماية والرعاية عبر تطبيق أمثل للمعايير الدولية.



أما نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد قيس الغرايبة، فأكد أن الإدارة تقدم أفضل الخدمات للأحداث التي تجنبهم الدخول بالنزاعات القانونية والبعد عن أروقة المحاكم، مشددا على تطبيق المصلحة الفضلى للطفل عبر الاهتمام المشترك في بناء نهج العدالة الإصلاحية للأحداث والحد من جنوحهم واللجوء الى تسوية النزاعات التي يكون فيها الحدث مرتكبا للجريمة.



كما نوّه مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور بشار الضلاعين، أن تطبيق التدابير غير السالبة للحرية سينعكس إيجابا على ما تقوم به الوزارة لإصلاح وتأهيل الأحداث عبر تجنيبهم "الوصم الاجتماعي" والعدوى الجرمية عند دخولهم دور تربية وتأهيل الأحداث وتقليل العبء المالي على النفقات والعامة لتلك الدور.



وشدد الضلاعين على أن تنفيذ بنود الدراسة يؤكد التزام الحكومة بالأخذ بالمفهوم العصري والجديد لعدالة الأحداث بالتشارك مع المؤسسات المعنية، داعيا إ لى التوسع في تنفيذ التدابير لتحقيق غايتها لإصلاح الأحداث وتأهيلهم.



ورأت مسؤولة قسم الحماية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طيبة الشريف، أن انعقاد هذا اللقاء دليل على جدية بناء نظام العدالة الجزائية بشكل يواكب التطورات والتحديات المعاصرة، مؤكدة أن المفوضية تتطلع إلى تعزيز منظومة العدالة وتوفير بيئة معززة للصالح العام.



وفي السياق، عرض الباحث العبداللات أبرز نتائج الدراسة التحليلية التي أعدها للمجلس، فيما شرح المستشار والخبير أيضا الدكتور أسامة المناعسة أبرز مضامين الدليل الإرشادي وأهميته.



وبشأن الدراسة، قال العبداللات إن الدراسة شملت الأحداث من الأردنيين وغير الأردنيين من الجنسيات الأخرى، بما في ذلك الأحداث في مخيمي الأزرق والزعتري، مؤكدا أن الدراسة خلصت إلى محدودية وجود التدابير غير السالبة للحرية في قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014.



وأكدت الدراسة وفقا للعبداللات، بأن منظومة عدالة الأحداث المطبقّة على غير الأردنيين واللاجئين تتم بنفس الكيفية التي يتم التعامل بها مع الأحداث الأردنيين.



وخلصت الدراسة إلى أن قانون الأحداث ولا الأنظمة أو التعليمات التابعة له، "لم تتناول" المبدأ التوجيهي الذي ينص على "عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة"، والذي يعد من أهم الضمانات اللازمة للحد من التوقيف وأن الأمر ترك جوازيا للمحكمة، كما أن قانون الأحداث الحالي لا يتيح صلاحية تغيير أو تبديل العقوبة غير السالبة للحرية أثناء التنفيذ كما أنه لا يوجد نصوص تشريعية تتعلق بمعالجة عدم تطبيق "التدبير غير السالب للحرية على الوجه اللازم".



وشدد العبداللات على ضرورة توحيد النظم الإحصائية الخاصة بعدالة الأحداث عموما والتدابير غير السالبة للحرية على وجه الخصوص، وتعديل قانون الأحداث لزيادة عدد التدابير المتاحة وزيادة عدد الجرائم الخاضعة للتدابير، مع إمكانية فرض تدبيرين اثنين أو الدمج بين أكثر من تدبير في الوقت ذاته.



من جهته، أكد الدكتور أسامة المناعسة، الذي عرض أبرز مضامين الدليل الإرشادي، الهدف إلى مأسسة مجموعة إجراءات محددة ومتخصصة وتفصيلية لمساعدة مراقبي السلوك وقضاة الأحداث، للتوسع نحو تطبيق التدابير غير السالبة للحرية، في الوقت الذي أظهرت فيه الدراسة أن هناك إشكاليات عملية للوصول إلى إقرار هذه التدابير، مؤكدا الأهمية القصوى لتقرير مراقب السلوك في تقييم حالة الحدث.



وأكد المناعسة أن تفعيل الدليل، هو "وسيلة نجاح إضافية" لتعزيز منظومة عدالة الأحداث، بغض النظر عن السوابق المسجلة بحق الأحداث أو البنية الجسدية للحدث التي قد يتأثر بها مراقب السلوك خلال كتابة التقرير أو القاضي، وقال إن المهم التأكيد على أن كل الأحداث لا بد من التعامل معهم وفق منظومة ملاحقة جزائية مخصصة للأطفال وليست للبالغين وبعيدا عن الخطورة الجرمية للقضايا المرتكبة.



وشدد على أن أهمية الدليل تتمثل في توضيح مسؤولية الأطراف كافة، ما يدفع بمزيد من اللجوء إلى التدابير غير السالبة للحرية.

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