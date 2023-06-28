الأربعاء 28 حزيران 2023
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الحاجة ميسر القطيشات في ذمة الله.. تفاصيل العزاء

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".اضافة اعلان

بقلوب يملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى تنعى عشيرة القطيشات وفاة المرحومة بإذن الله الحاجة ميسر عبد الفتاح علي السعيد قطيشات أرملة المرحوم زهير عبد الرزاق علي السعيد قطيشات ووالدة كل من المعلم زياد والدكتور إياد وجهاد وعماد والمحامي محمد والمعلمة دعد والمعلمة فداء، وأخت المرحوم الدكتور سمير والدكتور منير والدكتور علي ومحمد والمرحوم المهندس تيسير والمهندس إبراهيم والمعلمة سميحة والدكتورة سميرة والمهندسة مريم أبناء المرحوم أحمد مصطفى الكايد قطيشات.

والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء الموافق 28 /6/ 2023.

وسيشيع جثمانها الطاهر من مسجد مقام النبي يوشع بعد صلاة العصر اليوم في السلط إلى مقبرة مقام النبي يوشع.

تقبل التعازي في ديوان آل القطيشات بعد الساعة الرابعة عصرا ليومي الخميس والجمعة للرجال والنساء في ديوان آل القطيشات/ بجانب شارع الستين. 

اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
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