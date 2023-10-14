الحباشنة وأبو نوار يتحدثان في نقابة الصحفيين غدا عن "طوفان الأقصى

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في إطار سلسلة فعاليات تضامنية مع فلسطين تعتزم نقابة الصحفيين الأردنيين إقامتها، يعقد على مسرح النقابة غدا الأحد الساعة السادسة مساء ندوة تفاعلية تحت عنوان (طوفان الأقصى: المعنى العسكري، والأثر السياسي) يتحدث فيها كل من وزير الداخلية الأسبق والسياسي سمير الحباشنة، واللواء المتقاعد خبير الدراسات الدفاعية مأمون أبو نوار.وقال مجلس نقابة الصحفيين إن الدعوة عامة لهذه الفعالية التي تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التضامنية التي ستقوم النقابة بعقدها في الفترة المقبلة نصرة لفلسطين في مواجهة جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.