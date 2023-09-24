الأحد 24 أيلول 2023
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الحبس أسبوعا لـشاب أغلق بمركبته كراج منزل دبلوماسي

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الحبس- (تعبيرية)
موفق كمال
عمان- قضت محكمة صلح جزاء غرب عمان بحبس شاب مدة أسبوع وتغريمه 5 دنانير لقيامه بالاصطفاف بمركبته أمام كراج أحد المنازل في منطقة البيادر، الأمر الذي منع صاحب المنزل وهو دبلوماسي عربي من الدخول إلى كراج منزله.اضافة اعلان
وكانت المحكمة أدانت المتهم بجرمي "القيام بتصرف شائن في محل عام وإقلاق الراحة العامة"، حيث قضت المحكمة بحبسه أسبوعا عن جرم القيام بعمل شائن، وغرامة 5 دنانير عن جرم إقلاق الراحة العامة، وأيدتها بذلك محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية.
ووجدت المحكمة بعد التدقيق والمداولة أن الوقائع الثابتة في هذه القضية تتلخص بأنه عند عودة الدبلوماسي الى منزله الكائن في منطقة البيادر تفاجأ بوجود المشتكى عليه يقف بمركبته امام مدخل كراج منزله وكان برفقته فتاة منشغلا بالحديث معها، وعندما طلب الدبلوماسي من الشاب الابتعاد عن مدخل الكراج حتى يتمكن من الدخول، انهال الشاب عليه بالصراخ، مما دفع الأخير للاتصال بالشرطة وتقديم الشكوى.
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