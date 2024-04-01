الحبس 6 أشهر لـ زوج هدد زوجته بالقتل لمشاهدة أطفاله

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وكانت الزوجة تقدمت بشكوى لدى حماية الأسرة، وادعت على زوجها بتهمة القدح والذم والتحقير بعد أن أمطرها بوابل من الشتائم، إضافة إلى تهمة حمل وحيازة أداة حادة، كما أسندت اليه تهمة التهديد بقتلها أو قتل أطفاله أو أشقائها، ثم قاضته أمام محكمة صلح جزاء الكرك، التي قضت بحبسه 6 أشهر، بعد أن أدانته بجرم التهديد.وكانت خلافات سابقة بينها وبين زوجها دفعت الزوجة أن تغضب إلى بيت والدها، حيث تفاجأت بأن زوجها حضر منزل والد المشتكية، حيث قام بسبها وشتمها. وفي بداية العام الحالي تفاجأت بحضوره إلى منزل والدها، وقام بتهديدها بواسطه سكين كان يحملها.