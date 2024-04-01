الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحبس 6 أشهر لـ زوج هدد زوجته بالقتل لمشاهدة أطفاله

ما-هو-المقصود-بكلمة-السجن-أو-الحبس
ما-هو-المقصود-بكلمة-السجن-أو-الحبس
موفق كمال
قضت محكمة صلح جزاء الكرك بحبس متهم 6 أشهر، كان قد أشهر سكينا، مهددا بقتل أطفاله أو زوجته او أشقاء زوجته، ذلك عندما اقتحم منزلهم حتى يتمكن من مشاهدة أطفاله.اضافة اعلان
وكانت الزوجة تقدمت بشكوى لدى حماية الأسرة، وادعت على زوجها بتهمة القدح والذم والتحقير بعد أن أمطرها بوابل من الشتائم، إضافة إلى تهمة حمل وحيازة أداة حادة، كما أسندت اليه تهمة التهديد بقتلها أو قتل أطفاله أو أشقائها، ثم قاضته أمام محكمة صلح جزاء الكرك، التي قضت بحبسه 6 أشهر، بعد أن أدانته بجرم التهديد. 
وكانت خلافات سابقة بينها وبين زوجها دفعت الزوجة أن تغضب إلى بيت والدها، حيث تفاجأت بأن زوجها حضر منزل والد المشتكية، حيث قام بسبها وشتمها. وفي بداية العام الحالي تفاجأت بحضوره إلى منزل والدها، وقام بتهديدها بواسطه سكين كان يحملها.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أعلام الأردن

الأردن صوت الحكمة

منذ 22 دقيقة
الأمن السيبراني

915 حادثة سيبرانية في الأردن خلال الربع الأخير من العام الماضي

منذ 32 دقيقة
القضاء - (تعبيرية)

القضاء يسدل الستار عن "أعنف قصة غرامية" في الأردن

منذ 44 دقيقة
مجلس النواب - (أرشيفية)

هذا ما أقره النواب في الجلسة الأخيرة من عمر الدورة العادية

منذ 52 دقيقة
الأدوية

إطلاق دليل لتسريع عملية تسجيل الأدوية لدى مؤسسة الغذاء والدواء- رابط

منذ 59 دقيقة
عمال في أحد مواقع البناء- (تصوير: امجد الطويل)

"العمل" تصدر دليلا إلكترونيا لأسس إصدار تصاريح العمالة غير الأردنية

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

إرهاصات اجتياح غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

تصنيع الأزمات وكلفتها في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

مجلس النواب.. شوط إضافي أم رحيل؟!

جهاد المنسي |اليوم

فهم المسألة وتحديد المسار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ما هو المطلوب من الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

عن متوازيات لا تلتقي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات | منذ15 ساعة
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
عائلة سودانية نزحت بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مورني في منطقة دارفور بالسودان. (رويترز)

النساء السودانيات بين معاناة النزاع والتهميش السياسي

ترجمات |29 آذار 2024
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير
 
 