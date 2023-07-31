الحبس20 عاما لشخص قتل آخر تجاوز سيارته في عمان

حمزة دعنا

قضت محكمة الجنايات الكبرى مؤخرا، بالحبس لمدة 20 عاما لمواطن أقدم على قتل آخر بسبب تجاوز مركبة لأخرى في منطقة جبل التاج شرق العاصمة عمان.



وفي تفاصيل قرار المحكمة، ذهب المغدور وشقيقه لأصطحاب والدتهما إلى المركز الصحي في جبل التاج لإجراء فحوصات طبية لها، وأثناء القيادة، تجاوزت مركبة كان يقودها المتهم برفقة صديقه، وقاما بالصراخ عليهما ليوقف المغدور السيارة.



نزل المغدور وشقيقه من السيارة لمعرفة سبب صراخ المتهم وصديقه، لتحصل مشادة كلامية بينهم في وسط الشارع؛ ليقوم بعض الأشخاص بمحاولة الحجز بين الطرفين، إلا أن المتهم قام بالصراخ وضرب مركبة المغدور وسب الذات الإلهية.



صعد المغدور برفقة شقيقه إلى السيارة وتابعا مسيرهما إلى المركز الصحي ليقوم المتهم وصديقة باللحاق بهما وإغلاق الطريق أمامهما مرة أخرى والصراخ عليهما، الأمر الذي دفع المغدور وشقيقه إلى مغادرة المكان وإعادة والدتهما إلى المنزل دون الذهاب إلى المركز الصحي.



بعدها، توجه المتهم وشقيقه إلى منطقة يوجد بها "قهاوي" مخصصة لتجمع شباب المنطقة حيث يتواجد بها أقارب للمغدور، وتوقف بمركبته في تلك المنطقة، وفي الأثناء ورد اتصال للمتهم وصديقه بوجود المغدور في تلك المنطقة، ليذهبا إليه اعتقادا منه بأن المغدور ينتظره هنالك.



وعندها نزل المتهم من مركبته مسرعًا إلى مركبة المغدور، ليقوم بطعنه بواسطة أداة حادة في صدره وسقط المغدور على الأرض ثم نهض وحاول الهجوم على المتهم إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب إصابته وجلس على الرصيف ليقوم أقارب المغدور بالهجوم على المتهم وضربه.



تدخل الأشخاص المتواجدين في المنطقة وقاموا بفض المتشاجرين.

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وتم إسعاف المغدور إلى المستشفى إلا أنه وصل متوفيا بسبب تلقيه طعنات مباشرة في الصدر بمنطقة القلب.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم ليلقى حكماً بالحبس لمدة 20 عاما وتضمينه نفقات المحاكمة القضائية.