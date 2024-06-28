الحسين بن عبدالله.. عيد ميلاد المستقبل

دعاء الزيود



احتفل الشعب الأردني ببلوغ الأمير الحسين بن عبدالله الثلاثين من عمره على نحو تلقائي وعفوي، حيث امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالتقدير والفخر بولي العهد الشاب والحكيم والشجاع والمبدع.

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الاحتفاء بولي العهد هو تعبير عن الاحتفاء بالعهد الهاشمي، العهد الجديد الذي رسم خطوطه العريضة وملامحه الملك عبدالله الثاني، وأوكل التنفيذ والإشراف والتطوير والإبداع والتجديد لولي عهده. وهناك أسباب منطقية كثيرة لهذا الاحتفاء يصعب اختصارها في مساحة محدودة، لكن في المجمل يمكن القول إن هذا العهد انتشل الوطن من أخطار جسيمة كانت تهدده وترسم صورة مقلقة لمستقبله. لقد أوشك جسد الدولة على الترهل؛ بسبب الركود والاستمرار في نمط إدارة تقليدي بعيد عن الابتكار والتجديد، وميزانيات باهظة تنفق بإسراف كان بالإمكان ترشيدها والخروج بنتائج أفضل، وما زلنا نتذكر التصريحات الصادمة لبعض الحكومات والوزراء والنواب، ناهيكم عن الفساد الذي تعملق وتوحش، وكاد يعصف بكل مقدرات الوطن.



كما أن العهد الجديد قد بادر لحماية الوطن من أخطار خارجية وداخلية تتربص بأمنه واستقراره، واتخذ قرارات حاسمة ببسالة كبيرة ليحفظ هيبة الدولة وسيادتها.



رؤية الأمير الحسين بن عبدالله كانت كالشمس المشرقة تنير الوطن، وتحميه من الأخطار، محولة المملكة إلى بستان خصب ينمو فيه الإنجازات والتقدم، وتحريره للمجتمع من قبضة المتشدقين كالفجر الجميل يبدد ظلمهم، ويعيد الأمل والجمال إلى مملكتنا.



لذا، من حق الشعب الأردني، وخاصة الشباب أن يحتفلوا ويفرحوا بقيادة هذا الشاب الطموح الذي يقود مستقبلاً واعداً لا حدود لطموحه.