الحقوقية عبد العزيز تتنازل عن جائزة "المرأة الشجاعة" الدولية

هديل غبون

عمان - علمت "الغد" من مصادر حقوقية أن الناشطة والمديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز تنازلت عن جائزة "المرأة الدولية الشجاعة" لسنة 2023 التي تمنحها وزارة الخارجية الأميركية للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان والمهمشين سنويا، حول العالم.

وكانت عبد العزيز مُنحت هذه الجائزة في شهر آذار 2023 خلال احتفال بالبيت الأبيض، شمل 11 امرأة في العالم، وكانت هي المرأة العربية الوحيدة بين الفائزات.

وبحسب مصادر، فإن التنازل عن الجائزة جاء على خلفية ازدواجية المعايير الدولية وموقف الإدارة الاميركية من الحرب على غزة.

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Haddeel.ghaboun@alghad.jo