الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجائزة تمنحها وزارة الخارجية الأميركية للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان

الحقوقية عبد العزيز تتنازل عن جائزة "المرأة الشجاعة" الدولية

WhatsApp Image 2023-11-13 at 12.42.22 PM
الحقوقية هديل عبد العزيز عند تسلمها للجائزة سابقا قبل التنازل عنها أخيرا

هديل غبون 
عمان - علمت "الغد" من مصادر حقوقية أن الناشطة والمديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز تنازلت عن جائزة "المرأة الدولية الشجاعة" لسنة 2023 التي تمنحها وزارة الخارجية الأميركية للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان والمهمشين سنويا، حول العالم. 
وكانت عبد العزيز مُنحت هذه الجائزة في شهر آذار 2023 خلال احتفال بالبيت الأبيض، شمل 11 امرأة في العالم، وكانت هي المرأة العربية الوحيدة بين الفائزات. 
وبحسب مصادر، فإن التنازل عن الجائزة جاء على خلفية ازدواجية المعايير الدولية وموقف الإدارة الاميركية من الحرب على غزة.

اضافة اعلان

Haddeel.ghaboun@alghad.jo

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
d26a64da-f983-45b5-a72a-fa9f92236318

"تنفيذي اتحاد الجامعات العربية" ينشئ منصة عربية لدعم الجامعات في قطاع غزة

منذ3 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-10 at 2.18.35 PM

أردنيون من قلب عمان: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين

10 تشرين الثاني 2023
GAZABOOM-1698431302

"أهلي لسا عايشين!".. غزيون مغتربون يطمئنون العالم بعد عودة الإنترنت للقطاع

29 تشرين الأول 2023
WhatsApp Image 2023-10-22 at 11.37.35 AM

"السياسة والمجتمع" و"مكانة 360" يرصدان حرب الروايات على غزة

22 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
الضمان الاجتماعي توفر (28) خدمة إلكترونية جديدة على تطبيق سند الحكومي

الضمان الاجتماعي توفر (28) خدمة إلكترونية جديدة على تطبيق سند الحكومي

منذ2 ساعة
d26a64da-f983-45b5-a72a-fa9f92236318

"تنفيذي اتحاد الجامعات العربية" ينشئ منصة عربية لدعم الجامعات في قطاع غزة

منذ3 ساعة
125348029_3553010684787376_6741928016546416586_n

الإسكان والتطوير الحضري تفوز بجائزتي منظمة المدن العربية

منذ3 ساعة
112

الأشغال: افتتاح مشروع طريق النقب - الحميمة خلال الأسبوعين المقبلين

منذ3 ساعة
مبنى ديوان الخدمة المدنية-(أرشيفية)

الناصر: الهدف من تقييم الوظائف الكمي هو تحقيق العدالة في تحديد الأجور وليس المساواة

منذ4 ساعة
ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي

الصفدي: أصبحت هوية الضحية والجلاد المعيار الذي يطبق وفقه القانون الدولي

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب أخطر من الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

كل مر سيمر

جهاد المنسي |اليوم

هل تشفي قمة الرياض غليل الناس؟

نضال منصور |اليوم

دولة الاحتلال تدفع ثمنا اقتصاديا أيضا

أحمد عوض |اليوم

عمق الخطاب

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الكارثة لو كانت هذه النهاية

سميح المعايطة |اليوم

حقوق طبيعية لكل إنسان

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات | منذ18 ساعة
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات | منذ18 ساعة
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات | منذ18 ساعة
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات |11 تشرين الثاني 2023
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
 