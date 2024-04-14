الأحد 14 نيسان 2024
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الحكومة تتابع التحضيرات لتشغيل مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء

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وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أثناء حضور التحضيرات والإجراءات المتخذة للتشغيل التجريبي لمشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء

تابع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم التحضيرات والإجراءات المتخذة للتشغيل التجريبي لمشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء  اعتبارا من أواخر الشهر الحالي.

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واطلع الوزيران خلال جولة ميدانية على مرافق المشروع على سير الأعمال في المشروع بحزمه الأربعة بالإضافة إلى أعمال التأثيث والتشطيبات النهائية لمحطات الركاب.


وشدد وزير الأشغال خلال الجولة على ضرورة مواصلة الليل بالنهار لانجاز الاعمال المطلوبة في الوقت المحدد لافتا الى إهتمام الحكومة بتشغيل المشروع في أقرب فرصة ممكنة لأهميته من ناحية اقتصادية واجتماعية ودوره في تطوير منظومة النقل العام، إضافة الى أثره بتخفيف الإزدحامات المرورية في العاصمة عمان.


وبين أبو السمن أن الوزارة أنهت العمل في المسارات الاساسية للمشروع والمتمثلة بمساري طريق الاوتوستراد اضافة الى المسارب الخاصة بحافلات التردد السريع، مع نهاية العام الماضي، فيما يتم حاليا استكمال العمل في محطات الركاب التي باتت جاهزة اليوم لاستقبال حركة الركاب من مستخدمي المشروع عند تشغيله.


من جهتها ثمنت وزيرة النقل وسام التهتموني جهود العاملين في المشروع وعملهم الدؤوب لاطلاق الحياة في هذا المسار نظرا لأهميته في خدمة حركة نقل الركاب بين العاصمة ومدينة الزرقاء.


وقالت أن وزارة النقل تتطلع الى تعميم فكرة الحافلات سريعة التردد للربط بين مختلف المحافظات لحل مشكلة النقل العام في الأردن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجال.


شارك في الجولة أمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات وأمين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة كرداشة، بالاضافة الى عدد من مسؤولي الوزارتين.
وكانت وزارة الأشغال قد نفذت مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان، من خلال أربعة عطاءات منفصلة واشتمل على مسار الحافلات ومسار الطريق العام، حيث تم تقسيم المشروع إلى أربعة حزم إضافة إلى حزمة خاصة بأعمال وتشطيبات محطات الركاب.


وشملت أعمال المشروع، توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بثلاثة مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع، وإنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل، ورفع مستوى الخدمة على التقاطعات، وتركيب جسور مشاة، وأعمال جدران استنادية، ومنشآت تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وأعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة، وإزالة العوائق المتمثلة "بخطوط المياه، الاتصالات، كوابل الكهرباء"، وإنشاء 5 محطات للركاب.


ويعتبر مشروع الباص سريع التردد عمان- الزرقاء، نظام نقل عام مرن يوفر خدمات نقل سريعة وآمنة، ويعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير في مسارب مخصّصة، ويوفر مستوى عاليا من الخدمات، حيث تعمل الحافلات بترددات تصل إلى بضع دقائق، وبسرعة 80 كم/ساعة.

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