الأحد 05 تشرين الثاني 2023
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الحكومة تعيد تشكيل مجلس الأوقاف في القدس لمدَّة سنتين - أسماء

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الحكومة تعيد تشكيل مجلس الأوقاف في القدس لمدَّة سنتين - أسماء
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة في القدس لمدَّة سنتين، برئاسة الشَّيخ عبد العظيم سلهب.اضافة اعلان
وضمَّ المجلس في عضويَّته كلّاً من: مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشَّيخ محمَّد عزَّام الخطيب التَّميمي (نائباً للرَّئيس)، والمهندس عدنان الحسيني، والدكتور هاني عابدين، والشَّيخ عكرمة صبري، والشَّيخ محمَّد أحمد حسين، والشَّيخ واصف البكري، والشَّيخ يوسف أبو سنينة، والدكتور مصطفى أبو صوي، والدكتور وصفي كيلاني، والدكتور محمَّد مهدي عبدالهادي، والدكتور عماد أبو كشك، والدكتور "محمَّد إبراهيم" ناصر الدِّين، والشَّيخ محمَّد سرندح، والمهندس بسَّام خليل الحلَّاق، ويوسف الدَّجاني، والمحامي فهد الشّويكي، وخليل العسلي، وعلاء سلهب، والمهندس محمَّد نسيبة، والمحامي نزيه العلمي، والدكتور محمَّد قطب، ووائل جمال عمر، و"محمَّد شاهين" أشهب (مقرِّراً للمجلس).
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